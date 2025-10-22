Турнир BetRace NHL/NBA от БК Winline: до 250 000 рублей за ставки на американский хоккей и баскетбол

К старту нового сезона NHL и NBA букмекерская контора Winline запустила турнир с призовым фондом 3 000 000 рублей. Фрибеты распределят между игроками из топ-1000, что увеличивает шансы попадания на призовое место. Лидер получит 250 000.
БК сформировала стандартные правила участия:
1. Зарегистрируйтесь в Winline.
2. Подтвердите участие в турнирной акции NHL/NBA.
3. Заключайте квалификационные ставки.
Минимальный коэффициент — 1.30. Засчитываются только пари на игры NHL и NBA. Букмекерская контора учитывает ординары и экспрессы. Множественные пари попадают в зачет турнира, если там есть хоть один исход на игру соответствующих лиг с коэффициентом от 1.30.
Таблица лидеров формируется в режиме реального времени. Номинал полученного бонуса зависит от позиции игрока по итогам соревнования.
Место
Фрибет
1
250 000
2
200 000
3
150 000
4
125 000
5
100 000
6
90 000
7
75 000
8
60 000
9
45 000
10
30 000
11-25
15 000
26-50
8000
51-100
5000
101-250
3000
251-500
1500
501-750
1000
751-1000
500
Участвующие в состязании матчи находятся в соответствующей вкладке на странице турнира. Это удобно, так как игрокам не придется искать нужную игру в линии Winline.
Срок действия фрибета — 30 суток. За это время бонус нужно проставить на подходящие по регламенту пари. В случае опозданий он сгорит без возможности восстановления и вторичного использования. Ставить разрешается одиночные и множественные пари. Максимальный кэф — 10.00. Минимальный коэффициент не ограничивается, можно заигрывать даже исходы с 1.01. Фрибет неделимый и проставляется целиком.
Условия бонусного предложения сведены в таблице.
Максимальный размер бонуса
250 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
03.11.2025 (10:00 МСК)
Плюсы
Минусы
|➕ Призовой фонд разыграют между бетторами из топ-1000
|➖ Тяжело ставить в лайве, так как матчи проходят поздно ночью
|➕ Максимум можно выиграть 250 000 ₽
|➕ Бонус отыгрывается на кэфах 1.01-10.00
Турнир NHL/NBA — отличная возможность посоревноваться с другими игроками и получить фрибет. Попасть в топ-10 будет тяжело, но войти в 1000 лучших вполне реально. Способ начисления турнирных баллов стал главным достоинством акции. Очки выдаются в зависимости от совокупной суммы ставок, навыки прогнозирования не играют никакой роли.