Турнир BetRace NHL/NBA от БК Winline: до 250 000 рублей за ставки на американский хоккей и баскетбол

БК сформировала стандартные правила участия:

1. Зарегистрируйтесь в Winline.

2. Подтвердите участие в турнирной акции NHL/NBA.

3. Заключайте квалификационные ставки.

Минимальный коэффициент — 1.30. Засчитываются только пари на игры NHL и NBA. Букмекерская контора учитывает ординары и экспрессы. Множественные пари попадают в зачет турнира, если там есть хоть один исход на игру соответствующих лиг с коэффициентом от 1.30.

Таблица лидеров формируется в режиме реального времени. Номинал полученного бонуса зависит от позиции игрока по итогам соревнования.

Место Фрибет 1 250 000 2 200 000 3 150 000 4 125 000 5 100 000 6 90 000 7 75 000 8 60 000 9 45 000 10 30 000 11-25 15 000 26-50 8000 51-100 5000 101-250 3000 251-500 1500 501-750 1000 751-1000 500

Участвующие в состязании матчи находятся в соответствующей вкладке на странице турнира. Это удобно, так как игрокам не придется искать нужную игру в линии Winline.