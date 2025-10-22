Ведомости
22 октября 9:57
БК ВинлайнФрибеты за депозит
logo

Турнир BetRace NHL/NBA от БК Winline: до 250 000 рублей за ставки на американский хоккей и баскетбол

250000 ₽
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
турнир от Winline с призовым фондом 3 000 000 рублей!!!

К старту нового сезона NHL и NBA букмекерская контора Winline запустила турнир с призовым фондом 3 000 000 рублей. Фрибеты распределят между игроками из топ-1000, что увеличивает шансы попадания на призовое место. Лидер получит 250 000.

Как получить бонус БК Winline до 250 000 рублей за ставки на NHL и NBA

Свернуть

БК сформировала стандартные правила участия:

1. Зарегистрируйтесь в Winline.

2. Подтвердите участие в турнирной акции NHL/NBA.

3. Заключайте квалификационные ставки.

Минимальный коэффициент — 1.30. Засчитываются только пари на игры NHL и NBA. Букмекерская контора учитывает ординары и экспрессы. Множественные пари попадают в зачет турнира, если там есть хоть один исход на игру соответствующих лиг с коэффициентом от 1.30.

Таблица лидеров формируется в режиме реального времени. Номинал полученного бонуса зависит от позиции игрока по итогам соревнования.

Место

Фрибет

1

250 000

2

200 000

3

150 000

4

125 000

5

100 000

6

90 000

7

75 000

8

60 000

9

45 000

10

30 000

11-25

15 000

26-50

8000

51-100

5000

101-250

3000

251-500

1500

501-750

1000

751-1000

500

Участвующие в состязании матчи находятся в соответствующей вкладке на странице турнира. Это удобно, так как игрокам не придется искать нужную игру в линии Winline.

Как отыграть бонус Winline до 250 000 рублей за ставки на NHL и NBA

Свернуть

Срок действия фрибета — 30 суток. За это время бонус нужно проставить на подходящие по регламенту пари. В случае опозданий он сгорит без возможности восстановления и вторичного использования. Ставить разрешается одиночные и множественные пари. Максимальный кэф — 10.00. Минимальный коэффициент не ограничивается, можно заигрывать даже исходы с 1.01. Фрибет неделимый и проставляется целиком. 

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Winline

Свернуть

Условия бонусного предложения сведены в таблице.

Максимальный размер бонуса

250 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

03.11.2025 (10:00 МСК)

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Призовой фонд разыграют между бетторами из топ-1000➖ Тяжело ставить в лайве, так как матчи проходят поздно ночью
➕ Максимум можно выиграть 250 000 ₽ 
➕ Бонус отыгрывается на кэфах 1.01-10.00 

Заключение

Свернуть

Турнир NHL/NBA — отличная возможность посоревноваться с другими игроками и получить фрибет. Попасть в топ-10 будет тяжело, но войти в 1000 лучших вполне реально. Способ начисления турнирных баллов стал главным достоинством акции. Очки выдаются в зависимости от совокупной суммы ставок, навыки прогнозирования не играют никакой роли. 

Валентин Васильев

