Многодетные семьи получат помощь по итогам баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге

«Экспресс заботы» продолжает путь по стране
Валентин Васильев

17 декабря баскетбольный матч между командами «Уралмаш» и ЦСКА станет одной из остановок на пути второго сезона новогоднего проекта фонда «Пари и побеждай» «Экспресс заботы». По итогам матча помощь получат многодетные отцы и папы детей с инвалидностью — те, кто привык создавать праздник для других, но сам редко оказывается в центре внимания.

Результат игры БК «Уралмаш» будет переведен в пожертвования: количество очков, набранных командой, умножат на 2026 рублей. Эта сумма символична. Она посвящена наступающему 2026 году. Все средства будут направлены в региональный благотворительный фонд.

Также на сайте проекта открыт специальный сбор в пользу проверенных фондов-участников. В преддверии самого волшебного праздника в году любой желающий может стать Дедом Морозом или Снегурочкой, внеся свой вклад в поддержку многодетных, приемных семей и родителей детей с особенностями здоровья. 

«Мы рады участвовать в проекте, который поднимает такую важную и редкую тему — поддержку отцов. Тех, кто ежедневно делает все для своих семей, но сам почти никогда не просит о помощи. Через спорт мы хотим донести, что они не одни, что о них заботятся», —подчеркнули в БК «Уралмаш». 

Новогодний «Экспресс заботы» уже побывал во многих городах России и продолжает свой путь. Чтобы быть в курсе всех новостей, следите за анонсами, читайте реальные и трогательные истории отцов, смотрите ролик о новогодних мечтах пап на сайте проекта и на страницах благотворительного фонда «Пари и побеждай» в соцсетях.

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» развивает адаптивный спорт и доступную инфраструктуру и создает условия, чтобы спорт стал по-настоящему доступен каждому. Особое внимание организация уделяет поддержке бывших спортсменов — помогает им осваивать новые профессии, находить работу и плавно переходить к жизни после завершения карьеры. Фонд сотрудничает с локальными благотворительными проектами и продвигает «зеленые» инициативы, делая спорт не только доступным, но и экологичным.

