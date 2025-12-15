Эксперты считают, что BB Team победит Team Yandex и пройдет в плей-офф DreamLeague Season 27 по Dota 2

15 декабря на турнире DreamLeague Season 27 по Dota 2 пройдут матчи шестого тура групповой стадии. В этот день определяются последние команды, которые напрямую пройдут в плей-офф. В одном из поединков за слот в решающей стадии сойдутся BB Team и Team Yandex. Серия в формате best-of-3 стартует в 17:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет BB Team, которая остаток чемпионата проведет без gpK~ — его заменяет kiyotaka. Поставить на победу BB Team можно с котировкой 1.70. На точный счет 2:0 в пользу состава Save аналитики дают 2.90. Коэффициент на BB Team с форой по фрагам (-5.5) составляет 1.87. Поставить на общий тотал фрагов в серии больше 105.5 можно с котировкой 1.83.

Team Yandex также подходит к шестому туру со статистикой 3:2 — в прошлом матче коллектив одолел Team Tidebound. На победу состава Watson в грядущем поединке аналитики дают 2.15. Коэффициент на Team Yandex с форой по картам (+1.5) составляет 1.35, а с форой (-1.5) — 4.00. Вероятность того, что в матче будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.87. Обратный исход идет за 1.83.

DreamLeague Season 27 проходит с 10 по 21 декабря в онлайне. В групповой стадии участвуют 24 команды — восемь лучших пройдут в плей-офф. Призовой фонд чемпионата составляет $1 млн.