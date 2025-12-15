PARI: Nigma не сможет остановить PARIVISION на пути к плей-офф DreamLeague Season 27 по Dota 2

15 декабря на турнире DreamLeague Season 27 по Dota 2 пройдет заключительный тур группового этапа. Один из слотов в плей-офф будет разыгран в поединке PARIVISION и Nigma Galaxy. Серия в формате best-of-3 стартует в 21:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет PARIVISION, которая в предыдущем туре уступила Team Spirit со счетом 1:2. Поставить на победу ростера Satanic можно с котировкой 1.26. На точный счет 2:0 в пользу PARIVISION аналитики дают 1.85. Коэффициент на ростер из СНГ с форой по фрагам (-21.5) составляет 1.87. Поставить на общий тотал фрагов в серии больше 105.5 можно с котировкой 1.85.

Nigma начала чемпионат с двух поражений, однако после выдала серию из трех побед, в том числе обыграв одного из фаворитов чемпионата — Tundra. На победу состава SumaiL в грядущем поединке аналитики дают 3.90. Коэффициент на Nigma с форой по картам (+1.5) составляет 1.85, а с форой (-1.5) — 7.30. Вероятность того, что в матче будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 2.25. Обратный исход идет за 1.57.

DreamLeague Season 27 проходит с 10 по 21 декабря в онлайне. В групповой стадии участвуют 24 команды — восемь лучших пройдут в плей-офф. Призовой фонд чемпионата составляет $1 млн.