Клиенты PARI считают, что «Фейеноорд» обыграет «Аякс» в 16-м туре Эредивизи

Аналитики ждут не менее трех забитых мячей в матче
Валентин Васильев

14 декабря «Аякс» примет «Фейеноорд» в рамках 16-го тура Эредивизи. Игра начнется в 16:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

По оценке аналитиков PARI, гости имеют чуть больше шансов на успех. Ставки на победу «Фейеноорда» принимаются по коэффициенту 2.18, что соответствует 44% вероятности. Поставить на успех «Аякса» можно за 2.95 (31%), а на ничью — за 3.90 (25%).

Клиенты PARI в основном согласны с такими оценками. 50% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу «Фейеноорда». Еще 38% сделано на ничью и 12% — на успех «Аякса».

Аналитики ждут не менее трех забитых мячей в предстоящей встрече.  Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.55, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.35. По оценке букмекеров, соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.45. Если же забьет только «Фейеноорд», сыграет пари за 4.40.

Ноябрь сложился для «Аякса» неудачно не только в еврокубках, но и в национальном чемпионате: команда проиграла «Утрехту» (1:2) и «Эксельсиору» (1:2), а также поделила очки с «Херенвеном» (1:1). В двух последних турах «Аякс» обыграл «Гронинген» (2:0) и «Фортуну Сити» (3:1). Команда откатилась на четвертую строчку и сильно отстала от лидеров.

«Фейеноорд» же занимает второе место и сохраняет шансы потягаться с «ПСВ» в титульной гонке. В прошлых пяти турах национального чемпионата команда обыграла «Волендам» (3:1), «Телстар» (2:1) и «Зволле» (6:1), однако уступила «Гоу Эхед Иглз» (1:2) и «НЕКу» (2:4).

Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Не соревнуемся с тем, как показывают спорт в мире»
КПРФ обыграл «Синару» в финале БЕТСИТИ Кубка лиги по футзалу
БК PARI анонсировала отбор на PARI SECRET POKER SOCHI 2026
БК Winline запустила новогоднюю акцию Winter Drop
Клиенты PARI считают, что «Челси» прервет победную серию «Астон Виллы» в АПЛ
БЕТСИТИ продлил соглашение о титульном партнерстве с Fight Nights
Егор Дёмин стал новым амбассадором Fonbet
Более 200 тысяч рублей на помощь многодетным семьям: итоги баскетбольного матча «Пари НН» — «Локомотив-Кубань» в Нижнем Новгороде
БЕТСИТИ забрендировал самолет
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Кристал Пэлас» в 1/4 финала Кубка лиги
