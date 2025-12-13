Клиенты PARI считают, что «Фейеноорд» обыграет «Аякс» в 16-м туре Эредивизи

14 декабря «Аякс» примет «Фейеноорд» в рамках 16-го тура Эредивизи. Игра начнется в 16:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

По оценке аналитиков PARI, гости имеют чуть больше шансов на успех. Ставки на победу «Фейеноорда» принимаются по коэффициенту 2.18, что соответствует 44% вероятности. Поставить на успех «Аякса» можно за 2.95 (31%), а на ничью — за 3.90 (25%).

Клиенты PARI в основном согласны с такими оценками. 50% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу «Фейеноорда». Еще 38% сделано на ничью и 12% — на успех «Аякса».

Аналитики ждут не менее трех забитых мячей в предстоящей встрече. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.55, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.35. По оценке букмекеров, соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.45. Если же забьет только «Фейеноорд», сыграет пари за 4.40.

Ноябрь сложился для «Аякса» неудачно не только в еврокубках, но и в национальном чемпионате: команда проиграла «Утрехту» (1:2) и «Эксельсиору» (1:2), а также поделила очки с «Херенвеном» (1:1). В двух последних турах «Аякс» обыграл «Гронинген» (2:0) и «Фортуну Сити» (3:1). Команда откатилась на четвертую строчку и сильно отстала от лидеров.

«Фейеноорд» же занимает второе место и сохраняет шансы потягаться с «ПСВ» в титульной гонке. В прошлых пяти турах национального чемпионата команда обыграла «Волендам» (3:1), «Телстар» (2:1) и «Зволле» (6:1), однако уступила «Гоу Эхед Иглз» (1:2) и «НЕКу» (2:4).