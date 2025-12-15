Санкт-Петербург – победитель Всероссийских соревнований по волейболу сидя

В Алексине завершились Всероссийские соревнования – «ДоброFon чемпионат России по волейболу сидя, финал «Лиги героев». В финале команда Санкт-Петербурга обыграла команду Красноярского края со счетом 3:0.

Третье место заняла Республика Башкортостан.

В торжественной церемонии награждения и закрытия приняли участие президент Всероссийской Федерации спорта лиц с поражением ОДА Андрей Строкин, директор РУТБ «ОКА» Иван Сидоркин, старший тренер спортивной сборной команды РФ по волейболу сидя Александр Овсянников.

В личных номинациях были отмечены:

Лучший связующий - Вадим Чарушников (Нижегородская область)

Лучший блокирующий - Александр Поддуев (Псковская область)

Лучший защитник - Роман Бондаренко (Хабаровский край)

Лучший подающий - Радик Ильясов (Республика Башкортостан)

Лучший нападающий - Сергей Аксенов (Красноярский край)

Самый ценный игрок - Никита Мурзаков (Санкт-Петербург)

Андрей Строкин, президент федерации ПОДА:

«При поддержке благотворительной программы «ДоброFON» Федерация спорта лиц с поражением ОДА уже традиционно проводит ряд мероприятий, направленных на вовлечение ветеранов специальной военной операции, получивших ранения и травмы, в занятия физической культурой и спортом. Среди таких значимых мероприятий - Всероссийские соревнования - «ДоброFon чемпионат России по волейболу сидя, финал «Лига героев». Надеемся, что дальнейшее плодотворное сотрудничество с благотворительной программой ДоброFON позволит ветеранам специальной военной операции продолжать активно заниматься физической культурой и спортом, совершенствовать спортивное мастерство».

Валентин Голованов, управляющий акционер FONBET:

«Развитие и поддержка инклюзивного спорта – одно из ключевых направлений нашей благотворительной программы «ДоброFON». Наши партнеры из федерации ПОДА прилагают огромные усилия, развивая соревнования в различных дисциплинах и категориях, которые помогают спортсменам-паралимпийцам не просто совершенствовать свое спортивное мастерство, но и социально адаптироваться. Последнее особенно актуально для ветеранов специальной военной операции, и мы и дальше будем оказывать поддержку турнирам и соревнованиям в рамках серии “Лига героев”».

Ранее, в ноябре, на полях форума «Россия - спортивная держава» FONBET и Федерация ПОДА продлили соглашение на 2026 год. По условиям соглашения, букмекер поддержит проведение двух турниров серии «Лига Героев», участники которых – ветераны СВО.