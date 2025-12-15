Ведомости
Клиенты PARI считают, что «Рома» обыграет «Комо» и приблизится к лидерам Серии А

15-й тур финиширует в понедельник
Валентин Васильев

15 декабря состоится матч в рамках 15-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Комо». Начало встречи — в 22:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру. 

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча римлян. Коэффициент на итоговую победу команды из столицы Италии — 2.30, что составляет 42% вероятности. Триумф «Комо» котируется за 3.60 или 27%. Поставить на ничью можно за 3.15 — 31%. 

Клиенты PARI верят в успех команды Джана Пьеро Гасперини. На победу «Ромы» приходится около 87% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 2% сделано в пользу «Комо» Сеска Фабрегаса, около 11% — на ничью. 

Аналитики PARI считают, что предстоящее противостояние «Ромы» и «Комо» получится менее результативным, чем в конце прошлого сезона Серии А (2:1). Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех мячей, можно за 2.25. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) также котируется за 1.65

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на матч — 100 000 рублей. Один из клиентов собрал экспресс из двух событий, включив в него прогноз на победу «Ромы» в основное время матча по котировке 2.20. Общий коэффициент экспресса — 4.80

«Рома» идет на четвертом месте в чемпионате Италии с 27-ю очками. «Комо» занимает седьмое место и имеет в активе 24 очка. Поставить на чемпионство римлян сейчас можно за 20.00. Команда Гасперини — один из главных фаворитов турнира после «Интера» (1.65), «Наполи» (4.40) и «Милана» (4.40). Победа «Комо» в чемпионате котируется за 100.00.

Новое