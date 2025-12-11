Ведомости
11 декабря 12:24ГлавнаяНовости

Букмекеры повысили коэффициент на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов после ничьей с «Атлетиком»

Главные беттинговые итоги последнего тура в 2025 году
Валентин Васильев

9–10 декабря прошли матчи шестого тура общего этапа Лиги чемпионов в сезоне-2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах этой стадии турнира.

Главным событием прошедшего тура стала встреча мадридского «Реала» с «Манчестер Сити». «Горожане» отыгрались за поражение от «Байера», одержав победу со счетом 2:1. «ПСЖ» оступился уже второй раз — в среду парижане разделили очки с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

«Бавария» уверенно обыграла «Спортинг» (3:1), а «Ливерпуль» огорчил «Интер» на его же поле (1:0). «Барселона» отметилась победой над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1), тогда как «Арсенал» победил «Брюгге» (3:0). «Канониры» остаются единственной командой, которая выиграла все матчи общего этапа.

В целом минувший тур получился результативным — в 12 из 18 матчей было забито три и более мяча. Самым богатым на голы оказался матч «Карабаха» с «Аяксом», который завершился со счетом 4:2 в пользу амстердамцев.

Главные матчи тура по обороту и прибыли

Свернуть

Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матч «Бавария» — «Спортинг». На эту встречу пришлось чуть более 14% от общего оборота пари на события пятого тура. Вторым стал матч «Реал» — «Манчестер Сити» (чуть менее 11%), а третьим  «Барселона» — «Айнтрахт» (более 10%).

Меньше всего ставок в денежном выражении было принято на матчи «Бенфика» — «Наполи» (2:0), «Монако» — «Галатасарай» (1:0) и «Юнион» — «Марсель» (2:3). В сумме эти игры привлекли чуть более 7% от общего оборота пари на события шестого тура.

Прошедший тур сложился для букмекеров удачно. Наибольшую прибыль PARI принесли матчи с неожиданной развязкой, а именно «Атлетик» Бильбао — «ПСЖ», «Интер» — «Ливерпуль» и «Боруссия» Дортмунд — «Буде-Глимт» (2:2).

В свою очередь, клиенты компании успешно прогнозировали развитие событий в матчах «Тоттенхэм» — «Славия» (3:0), «Карабах» — «Аякс» и особенно «Бавария» — «Спортинг». В пользу игроков сложились такие факторы, как победа фаворитов, обмен голами и высокая результативность матчей.

Крупные выигрыши клиентов

Свернуть

Самый большой выигрыш по ставкам на события шестого тура Лиги чемпионов достался игроку, который поставил 1 255 000 рублей на победу «Манчестер Сити» в матче с «Реалом» по коэффициенту 2.32. Начало встречи сложилось не в пользу «горожан» — они пропустили уже на 28-й минуте. Тем не менее команде Пепа Гвардиолы удалось быстро сравнять счет, а затем и вырваться вперед благодаря пенальти, реализованному Эрлингом Холландом. Гол норвежца оказался решающим и принес клиенту выигрыш в размере 2 911 600 рублей.

Другой игрок поставил 1 000 000 рублей, собрав экспресс из матчей «Тоттенхэм» — «Славия», «ПСВ» — «Атлетико» Мадрид и «Бавария» — «Спортинг». В первом матче он выбрал победу хозяев за 1.45, во втором поставил на «обе забьют» за 1.47, а в третьем — на победу хозяев с форой (-1) за 1.33. Суммарный коэффициент купона составил 2.83, а выигрыш достиг 2 830 000 рублей.

Еще один клиент сделал лайв-ставку в размере 958 713 рублей на «Ливерпуль» в матче с «Интером». Для перестраховки игрок взял нулевую фору мерсисайдцев с коэффициентом 2.25. К счастью, обошлось без возврата — на 88-й минуте защитник «нерадзурри» Алессандро Бастони уронил полузащитника красных Флориана Вирца, потянув его за футболку в штрафной зоне. После просмотра видеоповтора судья назначил пенальти, которое реализовал Доминик Собослаи. В итоге «Ливерпуль» победил 1:0, а клиент получил выплату в размере 2 157 104 рублей.

Как изменились котировки на итоги Лиги чемпионов по сравнению с прошлым туром

Свернуть

Фаворитом Лиги чемпионов в сезоне-2025/26 все еще остается «Арсенал». Коэффициент на чемпионство «канониров» не изменился и составляет 4.50. «Бавария» немного укрепила свои позиции — после успеха в матче со «Спортингом» коэффициент на победу мюнхенцев снизился с 6.00 до 5.80. А вот коэффициент на успех «ПСЖ» вырос с 7.00 до 8.00.

Котировки на победу «Манчестер Сити» снизились с 10.00 до 8.00 благодаря победе над «Реалом». Что же касается мадридцев, то коэффициент на их чемпионство подрос с 9.00 до 11.00.

«Барселона» и «Ливерпуль» все еще находятся в статусе «темных лошадок», но котировки на их триумф немного уменьшились. Так, победа сине-гранатовых котируется за 10.00 вместо 11.00, тогда как коэффициент на мерсисайдцев снизился с 13.00 до 11.00.

Седьмой тур Лиги чемпионов пройдет с 20 по 21 января. Главными событиями станут матчи «Интер» — «Арсенал» и «Ювентус» — «Бенфика».

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Новое