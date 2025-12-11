Букмекеры повысили коэффициент на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов после ничьей с «Атлетиком»

9–10 декабря прошли матчи шестого тура общего этапа Лиги чемпионов в сезоне-2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах этой стадии турнира.

Главным событием прошедшего тура стала встреча мадридского «Реала» с «Манчестер Сити». «Горожане» отыгрались за поражение от «Байера», одержав победу со счетом 2:1. «ПСЖ» оступился уже второй раз — в среду парижане разделили очки с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

«Бавария» уверенно обыграла «Спортинг» (3:1), а «Ливерпуль» огорчил «Интер» на его же поле (1:0). «Барселона» отметилась победой над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1), тогда как «Арсенал» победил «Брюгге» (3:0). «Канониры» остаются единственной командой, которая выиграла все матчи общего этапа.

В целом минувший тур получился результативным — в 12 из 18 матчей было забито три и более мяча. Самым богатым на голы оказался матч «Карабаха» с «Аяксом», который завершился со счетом 4:2 в пользу амстердамцев.