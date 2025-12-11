Ведомости
11 декабря 12:14ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ставят на «Рому» в матче с «Селтиком»

Аналитики ждут голов от обеих команд
Валентин Васильев

11 декабря «Селтик» сыграет с «Ромой» в рамках шестого тура общего этапа Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Селтик Парк» в Глазго и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

По оценке аналитиков PARI, у гостей больше шансов на успех. Ставки на победу «Ромы» принимаются по коэффициенту 2.25, что соответствует 42% вероятности. Поставить на успех «Селтика» можно за 3.20 (30%), ничья идет за 3.40 (28%).

Клиенты PARI уверены в победе итальянской команды. 84% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Ромы». Еще 10% сделано на ничью, еще6% — на успех «Селтика».

По оценке букмекеров, в матче забьют обе команды, поставить на это можно за 1.70. Если же забьет только «Рома», сыграет ставка за 4.00. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.90, такой же коэффициент предлагается на тотал меньше 2.5. 

«Селтик» победил только в двух из пяти туров Лиги Европы, обыграв «Штурм» (2:1) и «Фейеноорд» (3:1). При этом «кельты» проиграли «Браге» (0:2) и «Мидтъюлланну» (1:3), а также поделили очки с «Црвеной Звездой» (1:1). Сейчас команда занимает 21-е место в турнирной таблице с семью очками.

«Рома» выступила чуть лучше, победив «Ниццу» (2:1), «Рейнджерс» (2:0) и «Мидтъюлланн» (2:1). При этом «волки» уступили «Лиллю» (0:1) и «Виктории Пльзень» (1:2). На момент публикации римляне имеют в активе девять очков и занимают 15-ю строчку в турнирной таблице.

По оценке букмекеров, у «Селтика» минимальные шансы на победу в Лиге Европы в этом сезоне. Поставить на чемпионство шотландской команды можно с коэффициентом 680.00. «Рома» же сохраняет небольшие шансы на титул — ставки на триумф римлян принимаются за 9.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

