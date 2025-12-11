Клиенты PARI ставят на победу «Астон Виллы» над «Базелем» в шестом туре Лиги Европы

11 декабря, в матче шестого тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сыграют между собой швейцарский «Базель» и английская «Астон Вилла». Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле и начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

По оценке экспертов, английская команда считается фаворитом в этой встрече. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» можно по коэффициенту 1.68, что соответствует примерно 56% вероятности. Шансы на успех «Базеля» оцениваются котировкой 4.50 (около 21%). На ничью в линии установлен коэффициент 4.20 (23%).

Клиенты PARI полностью уверены в победе англичан. В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча больше 99% приходится на «Астон Виллу».

По оценке экспертов, матч может быть результативным. Ставка на тотал больше 2.5 доступна по коэффициенту 1.60, обратный исход идет за 2.35. Если же командам удастся пробить тотал больше 3.5 голов, также сыграет пари за 2.35. Вероятность обмена забитыми мячами котируется за 1.60, а в случае противоположного результата зайдет пари за 2.30.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 101 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 8.31, куда включил и пари на победу «Астон Виллы». Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.70.

В линии PARI также можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше Лиги Европы. На данный момент «Астон Вилла», наряду с «Лионом» и «Мидтьюлланном», является одним из лидеров, и у них по 12 набранных очков (четыре победы и одно поражение в пяти матчах). По оценке аналитиков, английский клуб сохранит свой ход и практически гарантированно займет по итогам общего этапа место в тройке сильнейших. Поставить на это можно по коэффициенту 1.83. Также команда Уная Эмери является и главным претендентом на победу во всем турнире (5.00).

«Базель» демонстрирует более скромные результаты: имея в своем активе лишь две победы и три поражения, швейцарский клуб с шестью очками расположился на 24-м месте, дающем право на выход в плей-офф. По оценке экспертов, именно место с девятого по 24-е «Базель» в итоге и займет. Этот прогноз можно подкрепить ставкой за 1.72.