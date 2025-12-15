Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



15 декабря 12:19ГлавнаяНовости

БК «БЕТСИТИ» отправила VIP-клиентов в Дубай на бой Гассиев - Пулев

Приятный бонус - эффектная победа россиянина в титульном поединке
Валентин Васильев

Букмекерская компания «БЕТСИТИ» в ноябре запустила акцию «Билет в Дубай», по итогам которой четыре победителя со своими близкими отправились в четырехдневное путешествие в ОАЭ.

Гости проживали в пятизвездочном отеле с полным питанием около стадиона «Dubai Duty Free Tennis Stadium», где проходил боксерский ивент, съездили на обзорную экскурсию по городу, сходили на восточный рынок, прокатились на традиционной деревянной лодке, поднялись на одну из самых захватывающих достопримечательностей — Dubai Frame с подъемом на 150 метров, пообедали в видовом ресторане на 73-м этаже и посмотрели шоу фонтанов. 

IBA1212202553342.jpg
Источник: «БЕТСИТИ»

Кульминацией VIP-программы стало посещение турнира БЕТСИТИ IBA Pro 13 на лучшие места в первых рядах с боем за звание чемпиона мира WBA в тяжелом весе между Муратом Гассиевым и Кубратом Пулевым. Бой завершился победой россиянина нокаутом в шестом раунде. А 13 декабря клиенты БЕТСИТИ смогли посетить решающие сражения на чемпионате мира по боксу.

Ранее по теме:«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

БК «БЕТСИТИ» отправила VIP-клиентов в Дубай на бой Гассиев - Пулев
БК «БЕТСИТИ» отправила VIP-клиентов в Дубай на бой Гассиев - Пулев
Новости
Falcons — фаворит в матче с Team Spirit в шестом туре DreamLeague Season 27 по Dota 2
Falcons — фаворит в матче с Team Spirit в шестом туре DreamLeague Season 27 по Dota 2
Новости
Многодетные семьи получат помощь по итогам баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Многодетные семьи получат помощь по итогам баскетбольного матча «Уралмаш» — ЦСКА в Екатеринбурге
Новости
PARI: Vitality победит FaZe Clan в финале StarLadder Budapest Major 2025 по CS
PARI: Vitality победит FaZe Clan в финале StarLadder Budapest Major 2025 по CS
Новости
Букмекеры повысили коэффициент на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов после ничьей с «Атлетиком»
Букмекеры повысили коэффициент на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов после ничьей с «Атлетиком»
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «ПСЖ» над «Атлетиком» в Лиге чемпионов
Клиенты PARI уверены в победе «ПСЖ» над «Атлетиком» в Лиге чемпионов
Новости
Букмекеры повысили коэффициент на победу «Реала» над «Ман Сити» на фоне последних неудач команды Хаби Алонсо
Букмекеры повысили коэффициент на победу «Реала» над «Ман Сити» на фоне последних неудач команды Хаби Алонсо
Новости
PARI подготовила персональные итоги года для своих игроков
PARI подготовила персональные итоги года для своих игроков
Новости
Плей-офф StarLadder Budapest Major 2025 по CS — последний шанс «Раскрутить удачу» и получить неограниченное количество фрибетов от PARI
Плей-офф StarLadder Budapest Major 2025 по CS — последний шанс «Раскрутить удачу» и получить неограниченное количество фрибетов от PARI
Новости
Фонд «Пари и побеждай» выпустил ролик о новогодних мечтах пап
Фонд «Пари и побеждай» выпустил ролик о новогодних мечтах пап
Новости

Новое