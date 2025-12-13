Клиент букмекеров поставил 500 000 рублей на победу Spirit над Vitality в полуфинале StarLadder Budapest Major 2025 по CS

13 декабря на StarLadder Budapest Major 2025 по CS пройдут полуфинальные матчи. В одном из них сойдутся Team Spirit и Team Vitality. Серия в формате best-of-3 начнется в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, у команд равные шансы на выход в финал мейджора. Поставить на победу Spirit можно с котировкой 1.90. На успех Vitality также приходится коэффициент 1.90. Последние четыре очных поединка между командами завершились победами состава ZywOo. Поставить на счет 2:0 в пользу Vitality можно с котировкой 3.40. Коэффициент на Spirit c форой по картам (+1.5) составляет 1.27, а с форой (-1.5) — 3.45. Вероятность того, что в матче будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.83. Обратный исход идет за 1.87.

Сейчас первое место в списке лучших игроков турнира занимает donk из Team Spirit со средним рейтингом 1.67. Поставить на то, что на первой карте полуфинала donk сделает больше 20.5 фрагов, можно с котировкой 1.85. Второе место в индивидуальном топе принадлежит ZywOo с рейтингом 1.56. Вероятность того, что на первой карте снайпер Vitality сделает больше 18.5 фрагов, оценивается коэффициентом 1.88.

Клиенты PARI склоняются к успеху состава из СНГ. На победу Spirit приходится более 63% от общего оборота пари на исход встречи.

Самая крупная ставка на этот матч — 500 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из обоих полуфиналов мейджора, включив в него ставку на победу Spirit за 1.90. Общий коэффициент экспресса составил 3.12.

Победитель матча Spirit против Vitality встретится в финале с лучшей командой из пары NAVI — FaZe. Вероятность того, что чемпионами мейджора в итоге станет коллектив из СНГ, оценивается котировкой 2.65. На итоговый триумф Vitality аналитики дают коэффициент 2.70.