«Барселона» обыграет «Олимпиакос» и закрепится в лидерах Евролиги, считают аналитики PARI

12 декабря состоится матч 15-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между испанской «Барселоной» и греческим «Олимпиакосом». Встреча начнется в 22:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру.

По оценке букмекеров, в предстоящем матче нет фаворита, но небольшое предпочтение отдают каталонцам. Коэффициент на итоговый успех хозяев площадки — 1.85, что составляет 51% вероятности. Поставить на победу «Олимпиакоса» можно за 1.95 (или 49%).

Клиенты PARI верят в успех сине-гранатовых. На победу «Барселоны» приходится около 64% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 36% сделано в пользу клуба из Греции.

В предыдущем матче между «Барсой» и «Олимпиакосом» сильнее оказались греки — 90:88. По оценке аналитиков PARI, первая игра этих команд в текущем сезоне будет менее результативной. Вероятность того, что обе команды наберут как минимум 171 очко, оценивается коэффициентом 2.30. Противоположный вариант (тотал меньше 170.5) котируется за 1.55.

Если в одной из четвертей предстоящего матча случится ничья, сыграет ставка за 3.55. Событие, при котором каждая из команд наберет больше 78.5 очков, доступно за 1.96. Коэффициент на то, что «Барселона» выиграет все четверти — 9.00. А итоговая победа «Олимпиакоса» с разницей очков в 6-10 мячей котируется за 5.10.

«Барселона» занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги, имея на своем счету девять побед при пяти поражениях. «Олимпиакос» идет на девятой строчке с восемью победами и пятью поражениями. Поставить сейчас на победу греков в текущем розыгрыше Евролиги можно за 4.50. «Олимпиакос» — главный фаворит турнира после «Панатинаикоса» (3.50). Чемпионство «Барселоны» котируется за 15.00.