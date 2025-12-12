Клиенты PARI считают «Црвену Звезду» фаворитом сербского дерби в Евролиге

12 декабря в 15-м туре регулярного сезона баскетбольной Евролиги состоится дерби Белграда: «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой». Игра начнется в 22:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

По оценке аналитиков PARI, в матче нет явного фаворита, но небольшое преимущество отдают «Партизану». Поставить на победу номинальных хозяев можно за 1.85, что соответствует примерно 52% вероятности. Триумф «Црвены Звезды» котируется за 1.95 (около 48%). В последний раз команды встречались в апреле 2025 года в рамках Лиги АБА. Тогда «Партизан» победил со счетом 85:77.

Клиенты PARI верят в «Црвену Звезду». На победу гостей приходится около 63% всего оборота ставок на исход игры.

По оценкам экспертов, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 168 очков, можно с коэффициентом 1.77. Противоположный вариант — тотал меньше 167.5 — котируется за 1.94.

Если первая половина завершится победой «Партизана», сыграет ставка с коэффициентом 1.98. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI называют ничью. Она котируется за 14.00. Победа «Црвены Звезды» в первые 20 минут матча оценивается также в 1.98.

«Партизан» не очень уверенно начал сезон. На счету команды всего пять побед в 14 матчах и одна из худших в лиге разниц набранных очков (–68). Коллектив занимает лишь 14-е место в таблице Евролиги. Их визави, напротив, одержали девять побед в 14 турах и идут на четвертой строчке. «Црвена Звезда» входит в топ-10 претендентов на победу в турнире. Поставить на триумф команды можно с коэффициентом 20.00.