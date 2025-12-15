Falcons — фаворит в матче с Team Spirit в шестом туре DreamLeague Season 27 по Dota 2

15 декабря на турнире DreamLeague Season 27 по Dota 2 пройдут матчи шестого круга групповой стадии. Центральным противостоянием дня станет встреча Team Falcons и Team Spirit. Серия в формате best-of-3 стартует в 17:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет Team Falcons, которая пока не проиграла ни одного поединка в групповом этапе и сейчас возглавляет таблицу. Поставить на победу состава Malr1ne можно с котировкой 1.73. На точный счет 2:0 в пользу Falcons аналитики дают 3.00. Три из пяти своих матчей клуб выиграл со счетом 2:1. На аналогичный счет в пользу Falcons в грядущем поединке аналитики дают котировку 3.45. Коэффициент на ростер Malr1ne с форой по фрагам (-4.5) составляет 1.87. Поставить на общий тотал фрагов в серии больше 116.5 можно с котировкой 1.83.

У Team Spirit четыре победы в пяти матчах — коллектив уступил только OG в позапрошлом туре. На победу состава Yatoro в грядущем поединке аналитики дают 2.12. Коэффициент на Spirit с форой по картам (+1.5) составляет 1.33, а с форой (-1.5) — 3.80. Вероятность того, что в матче будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.87. Обратный исход идет за 1.83.

DreamLeague Season 27 проходит с 10 по 21 декабря в онлайне. В групповой стадии участвуют 24 команды — восемь лучших пройдут в плей-офф. Призовой фонд чемпионата составляет $1 млн.