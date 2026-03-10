Третий период от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за серию выигрышей на хоккей

Приз поступает на баланс после того, как игрок выполнит все действия, предусмотренные акцией:

1. Создаст учетную запись через сайт или мобильное приложение Baltbet.

2. Запустит отсчет активности.

3. Добьется победы в 3 пари подряд на хоккейные встречи.

Ставки должны быть одиночными или экспрессами от 100 рублей с коэффициентом от 1.30. Как только игрок начнет участие, автоматически стартует 48-часовой таймер.