Третий период от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за серию выигрышей на хоккей

Партнерский проект
Промоакция «Третий период» от БК «Балтбет» рассчитана на поклонников хоккея. Игроки с серией из 3 победных пари зарабатывают фрибет в размере от 200 рублей. Бонус попадает в корзину автоматически.
Приз поступает на баланс после того, как игрок выполнит все действия, предусмотренные акцией:
1. Создаст учетную запись через сайт или мобильное приложение Baltbet.
2. Запустит отсчет активности.
3. Добьется победы в 3 пари подряд на хоккейные встречи.
Ставки должны быть одиночными или экспрессами от 100 рублей с коэффициентом от 1.30. Как только игрок начнет участие, автоматически стартует 48-часовой таймер.
Фрибет активен на протяжении 1 месяца. В зачет идут как ординары, так и множественные ставки с коэффициентами от 1.40 до 100.00.
Таблица содержит все данные о действующем предложении.
Максимальный размер бонуса
от 200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
12.03.2026 (23:59 МСК)
Игроки с большим стажем в БК и историей активных ставок имеют шанс получить фрибет большего номинала.
Плюсы
Минусы
|➕ Предложение открыто каждому игроку БК
|➖ Задание будет пройдено только после 3 выигранных ставок к ряду
|➕ Можно выполнить за короткое время
«Третий период» — не самое легкое промо. Любое проигрышное пари обнуляет результат. От игроков требуется повышенная внимательность и сосредоточенность.