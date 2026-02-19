Ведомости
Точка спорта от БК Леон: фрибет 500 рублей за ставки в мобильном приложении

500 ₽
Бонус
23 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.7
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Фрибет за 3 пари на смартфоне!

Акция «Точка спорта» открыта для пользователей мобильного софта БК «Леон». Выполнив серию квалификационных пари со смартфона, каждый игрок забирает фрибет 500 рублей. 

Как получить бонус БК Леон 500 рублей в рамках акции Точка спорта

Принять участие в промо можно только при соблюдении определенных правил:

1. Создать аккаунт в Leon.

2. Запустить приложение на айфоне или андроиде и найти промо «Точка спорта».

3. Тапнуть «Принять участие».

4. Сделать 3 пари через смартфон на сумму от 500 рублей и с коэффициентом не ниже 1.70.

Все ставки оформляются с основного счета на разные спортивные события. Фрибет 500 рублей начисляется независимо от того, выиграли пари или проиграли.

Как отыграть бонус Леон до 500 рублей за пари в мобильном приложении

Фрибет используется целиком на одиночное или экспресс-пари с коэффициентом от 1.70 до 3.00. Ставку нужно разместить в течение недели, а пари должно быть рассчитано не позднее 14 дней. Выигрыш за вычетом суммы фрибета зачисляется на бонусный счет.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 рублей от Леон

Ниже вы найдете сжатую версию всех условий акции.

Максимальный размер бонуса

500 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.70

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

15.03.2026 (23:59 МСК)

Фрибеты закреплены за конкретным участником и не могут быть переданы или возмещены.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Фрибет достается каждому участнику вне зависимости от исхода ставок➖ Доступ к акции открыт только внутри приложения
➕ Широкий выбор спортивных событий для пари 

Заключение

Акция легко вписывается в привычные ставки бетторов. Некоторым участникам потребуется сделать лишь 3 пари, другим — дополнительно установить приложение. Размер фрибета невелик, но воспользоваться им может практически каждый пользователь.

Валентин Васильев

