Точка спорта от БК Леон: фрибет 500 рублей за ставки в мобильном приложении

Партнерский проект
Акция «Точка спорта» открыта для пользователей мобильного софта БК «Леон». Выполнив серию квалификационных пари со смартфона, каждый игрок забирает фрибет 500 рублей.
Принять участие в промо можно только при соблюдении определенных правил:
1. Создать аккаунт в Leon.
2. Запустить приложение на айфоне или андроиде и найти промо «Точка спорта».
3. Тапнуть «Принять участие».
4. Сделать 3 пари через смартфон на сумму от 500 рублей и с коэффициентом не ниже 1.70.
Все ставки оформляются с основного счета на разные спортивные события. Фрибет 500 рублей начисляется независимо от того, выиграли пари или проиграли.
Фрибет используется целиком на одиночное или экспресс-пари с коэффициентом от 1.70 до 3.00. Ставку нужно разместить в течение недели, а пари должно быть рассчитано не позднее 14 дней. Выигрыш за вычетом суммы фрибета зачисляется на бонусный счет.
Ниже вы найдете сжатую версию всех условий акции.
Максимальный размер бонуса
500 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.70
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
15.03.2026 (23:59 МСК)
Фрибеты закреплены за конкретным участником и не могут быть переданы или возмещены.
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибет достается каждому участнику вне зависимости от исхода ставок
|➖ Доступ к акции открыт только внутри приложения
|➕ Широкий выбор спортивных событий для пари
Акция легко вписывается в привычные ставки бетторов. Некоторым участникам потребуется сделать лишь 3 пари, другим — дополнительно установить приложение. Размер фрибета невелик, но воспользоваться им может практически каждый пользователь.