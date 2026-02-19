Точка спорта от БК Леон: фрибет 500 рублей за ставки в мобильном приложении

Принять участие в промо можно только при соблюдении определенных правил:

1. Создать аккаунт в Leon.

2. Запустить приложение на айфоне или андроиде и найти промо «Точка спорта».

3. Тапнуть «Принять участие».

4. Сделать 3 пари через смартфон на сумму от 500 рублей и с коэффициентом не ниже 1.70.

Все ставки оформляются с основного счета на разные спортивные события. Фрибет 500 рублей начисляется независимо от того, выиграли пари или проиграли.