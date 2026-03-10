Пять углов от БК Балтбет: фрибеты от 200 рублей за выигрыши в футбольных пари

Партнерский проект
Букмекерская контора «Балтбет» подготовила для поклонников футбольных пари промоакцию «Пять углов». Пользователи получают персональные ставочные задания и могут заработать фрибет от 200 рублей.
Фрибет попадет в корзину после того, как игрок поочередно выполнит все условия букмекера:
1. Создаст аккаунт или войдет в действующий профиль.
2. Запустит промо «Пять углов».
3. Сделает 5 успешных пари на футбол.
Участники «Пяти углов» имеют 2 суток для завершения задания. Ставки оформляются на футбольные поединки с минимальным кэфом 1.50 и суммой от 150 рублей. После выполнения всех требований система зачисляет фрибет от 200 рублей.
Фрибет действителен на протяжении 30 дней. Его разрешается применять как для одиночных ставок, так и для экспрессов с итоговым коэффициентом от 1.40 до 100.00.
В этом разделе указаны все важные аспекты предложения.
Максимальный размер бонуса
От 200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
12.03.2026 (23:59 МСК)
Задание засчитывается только при оформлении ставок через интернет.
Плюсы
Минусы
|➕ Персонализированные правила игры для каждого беттора
|➖ Небольшой интервал времени на реализацию задания
|➕ Четкие и прозрачные условия
Акция совпадает по времени с первыми матчами 1/8 финала Лиги чемпионов и других европейских кубков. Игроки смогут выбирать из множества футбольных событий. Сделать ставку недостаточно — необходимо выигрывать пари.