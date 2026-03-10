Пять углов от БК Балтбет: фрибеты от 200 рублей за выигрыши в футбольных пари

Фрибет попадет в корзину после того, как игрок поочередно выполнит все условия букмекера:

1. Создаст аккаунт или войдет в действующий профиль.

2. Запустит промо «Пять углов».

3. Сделает 5 успешных пари на футбол.

Участники «Пяти углов» имеют 2 суток для завершения задания. Ставки оформляются на футбольные поединки с минимальным кэфом 1.50 и суммой от 150 рублей. После выполнения всех требований система зачисляет фрибет от 200 рублей.