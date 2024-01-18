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18 января 8:20ГлавнаяБонусы
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Бонусная программа БК «Леон»

Премиальные очки капают на счет автоматически
Валентин Васильев
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Букмекерская контора «Леон» поощряет активных бетторов с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» бонусными баллами. Полученные таким образом леоны можно обменять на живые деньги.

Как получить бонус?

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Правила участия в бонусной програме предельно просты:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте «Леон».
  2. На промо-странице нажмите кнопку «Принять участие».
  3. Заключайте ставки. Вид спорта, коэффициент и категория совершенно неважны - в зачет идут все!

При выигрыше ставки вы получаете 1 бонус (леон) за каждые 50 ₽ разницы между выигрышем и сделанной ставкой. В противном случае вам положен 1 бонус за каждые 50 рублей проигранной ставки.

Накопив 10 000 леонов, вы сможете обменять их на 5000 ₽. Курс обмена бонусов на рубли - 2 к 1.

Плюсы и минусы

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+ Акция рассчитана как на новых клиентов, так и старых друзей БК «Леон».
+ Учитываются все сделанные ставки - и выигрышные, и проигрышные.

- Для обмена необходимо набрать 10 тысяч леонов.

Онлайн рейтинг: букмекерские конторы, принимающие ставки на киберспорт

Заключение 

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Бонусная программа “Леона” наверняка заинтересует активных игроков. В сущности, от них не требуется никаких дополнительных манипуляций. Бонусные леоны копятся на счету автоматически, причем абсолютно за все ставки, как выигрышные, так и проигрышные.  Дополнительную выгоду на ставках Вам могут дать промокоды Леон.

Обзор букмекерской конторы «Леон»
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Рейтинг букмекеров

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