Бонусная программа БК «Леон»

Правила участия в бонусной програме предельно просты:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте «Леон» . На промо-странице нажмите кнопку «Принять участие». Заключайте ставки. Вид спорта, коэффициент и категория совершенно неважны - в зачет идут все!

При выигрыше ставки вы получаете 1 бонус (леон) за каждые 50 ₽ разницы между выигрышем и сделанной ставкой. В противном случае вам положен 1 бонус за каждые 50 рублей проигранной ставки.

Накопив 10 000 леонов, вы сможете обменять их на 5000 ₽. Курс обмена бонусов на рубли - 2 к 1.