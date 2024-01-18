Бонусная программа БК «Леон»

Партнерский проект
Букмекерская контора «Леон» поощряет активных бетторов с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и издания «Ведомости Спорт» бонусными баллами. Полученные таким образом леоны можно обменять на живые деньги.
Правила участия в бонусной програме предельно просты:
При выигрыше ставки вы получаете 1 бонус (леон) за каждые 50 ₽ разницы между выигрышем и сделанной ставкой. В противном случае вам положен 1 бонус за каждые 50 рублей проигранной ставки.
Накопив 10 000 леонов, вы сможете обменять их на 5000 ₽. Курс обмена бонусов на рубли - 2 к 1.
+ Акция рассчитана как на новых клиентов, так и старых друзей БК «Леон».
+ Учитываются все сделанные ставки - и выигрышные, и проигрышные.
- Для обмена необходимо набрать 10 тысяч леонов.
Онлайн рейтинг: букмекерские конторы, принимающие ставки на киберспорт
Бонусная программа “Леона” наверняка заинтересует активных игроков. В сущности, от них не требуется никаких дополнительных манипуляций. Бонусные леоны копятся на счету автоматически, причем абсолютно за все ставки, как выигрышные, так и проигрышные. Дополнительную выгоду на ставках Вам могут дать промокоды Леон.
Обзор букмекерской конторы «Леон»
Партнерский проект