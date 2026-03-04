Турнир Финалиссима от БК Лига Ставок: фрибеты до 500 000 рублей и поездка на футбол в Катар

Ведомости
Букмекер «Лига Ставок» проводит масштабный футбольный турнир «Финалиссима» с крупным призовым фондом в 3 540 000 рублей. Главные призы — бесплатные ставки и билеты на поединок между национальными командами Испании и Аргентины для победителя. Получить награды можно, проявив активность в ставках в даты проведения промо.

Как получить бонус от БК Лига Ставок до 500 000 рублей за пари на спорт

Свернуть

Принять участие в турнире могут обычные бетторы и игроки с VIP-статусом, соблюдающие правила акции. Нужно:

1. Перейти в профиль на сайте или в мобильном приложении букмекера.

2. Присоединиться к турниру «Финалиссима».

3. Размещать пари (одиночные и множественные) на любые спортивные дисциплины с минимальной суммой 5000 рублей.

Ставки должны иметь коэффициент не ниже 1.25. В акции «Финалиссима» система бустеров не применяется. Рейтинг участников обновляется в режиме online. Занимаемая позиция определяет размер фрибета. Полный список претендентов доступен на странице турнира.

Место

Фри

Приз

1

500 000 ₽

Поездка в Катар на игру Испания — Аргентина для победителя и 1 сопровождающего. Приз включает в себя перелет, проживание в гостинице и билеты на поединок. Культурная программа определяется организатором

2

500 000 ₽

 

3

400 000 ₽

 

4

300 000 ₽

 

5

250 000 ₽

 

6

200 000 ₽

 

7

150 000 ₽

 

8

100 000 ₽

 

9

80 000 ₽

 

10

60 000 ₽

 

11-30

50 000 ₽

 

Как отыграть бонус Лиги Ставок до 500 000 рублей за турнир Финалиссима

Свернуть

Фрибет предназначен для одиночных ставок и не имеет минимального и максимального коэффициентов. Он активен в течение 7 дней, по истечении которых бонус удаляется без возврата.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 500 000 рублей от Лиги Ставок

Свернуть

Основные детали акции букмекера собраны в следующей таблице.

Максимальный размер бонуса

500 000 ₽

Минимальный депозит

5000 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

11.03.2026 (12:00 МСК)

Акция не распространяется на ставки типа система.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Основной приз розыгрыша — возможность посетить встречу Испании и Аргентины в Катаре➖ Минимальная сумма ставки для входа в промо — 5000 рублей
➕ В турнирный рейтинг засчитываются все пари 

Заключение

Свернуть

Промоакция подходит преимущественно для участников с высоким банкроллом. Игроки с ограниченными оборотом вряд ли смогут претендовать на основные призы. Подарки щедрые, но добиться их можно лишь при активной и постоянной игре.

Валентин Васильев

