Турнир Финалиссима от БК Лига Ставок: фрибеты до 500 000 рублей и поездка на футбол в Катар

Букмекер «Лига Ставок» проводит масштабный футбольный турнир «Финалиссима» с крупным призовым фондом в 3 540 000 рублей. Главные призы — бесплатные ставки и билеты на поединок между национальными командами Испании и Аргентины для победителя. Получить награды можно, проявив активность в ставках в даты проведения промо.
Принять участие в турнире могут обычные бетторы и игроки с VIP-статусом, соблюдающие правила акции. Нужно:
1. Перейти в профиль на сайте или в мобильном приложении букмекера.
2. Присоединиться к турниру «Финалиссима».
3. Размещать пари (одиночные и множественные) на любые спортивные дисциплины с минимальной суммой 5000 рублей.
Ставки должны иметь коэффициент не ниже 1.25. В акции «Финалиссима» система бустеров не применяется. Рейтинг участников обновляется в режиме online. Занимаемая позиция определяет размер фрибета. Полный список претендентов доступен на странице турнира.
Место
Фри
Приз
1
500 000 ₽
Поездка в Катар на игру Испания — Аргентина для победителя и 1 сопровождающего. Приз включает в себя перелет, проживание в гостинице и билеты на поединок. Культурная программа определяется организатором
2
500 000 ₽
3
400 000 ₽
4
300 000 ₽
5
250 000 ₽
6
200 000 ₽
7
150 000 ₽
8
100 000 ₽
9
80 000 ₽
10
60 000 ₽
11-30
50 000 ₽
Фрибет предназначен для одиночных ставок и не имеет минимального и максимального коэффициентов. Он активен в течение 7 дней, по истечении которых бонус удаляется без возврата.
Основные детали акции букмекера собраны в следующей таблице.
Максимальный размер бонуса
500 000 ₽
Минимальный депозит
5000 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
11.03.2026 (12:00 МСК)
Акция не распространяется на ставки типа система.
Плюсы
Минусы
|➕ Основной приз розыгрыша — возможность посетить встречу Испании и Аргентины в Катаре
|➖ Минимальная сумма ставки для входа в промо — 5000 рублей
|➕ В турнирный рейтинг засчитываются все пари
Промоакция подходит преимущественно для участников с высоким банкроллом. Игроки с ограниченными оборотом вряд ли смогут претендовать на основные призы. Подарки щедрые, но добиться их можно лишь при активной и постоянной игре.