Турнир Финалиссима от БК Лига Ставок: фрибеты до 500 000 рублей и поездка на футбол в Катар

Принять участие в турнире могут обычные бетторы и игроки с VIP-статусом, соблюдающие правила акции. Нужно:

1. Перейти в профиль на сайте или в мобильном приложении букмекера.

2. Присоединиться к турниру «Финалиссима».

3. Размещать пари (одиночные и множественные) на любые спортивные дисциплины с минимальной суммой 5000 рублей.

Ставки должны иметь коэффициент не ниже 1.25. В акции «Финалиссима» система бустеров не применяется. Рейтинг участников обновляется в режиме online. Занимаемая позиция определяет размер фрибета. Полный список претендентов доступен на странице турнира.