Эксперт баскетбола от БК Марафон: фрибеты на 1500 рублей за 20 ставок

Выполнив ряд условий, вы откроете доступ к фрибету:

1. Создайте аккаунт в БК «Марафон».

2. В разделе акций активируйте предложение «Эксперт баскетбола».

3. Сделайте 20 ставок на баскетбол с минимальной суммой 1500 рублей и коэффициентом от 1.80.

Как только все условия выполнены и ставки учтены, фрибет на 1500 рублей автоматически появится в вашем аккаунте. Акция разделена на 48-часовые периоды. Участвовать в каждом из этапов возможно только 1 раз.