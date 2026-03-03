Эксперт баскетбола от БК Марафон: фрибеты на 1500 рублей за 20 ставок

Ведомости
Проверьте свои баскетбольные прогнозы!

Букмекер «Марафон» предлагает клиентам принять участие в промо для баскетбольных прогнозистов. Бонус 1500 рублей начисляется всем участникам, оформившим нужное количество пари на события акции.

Как получить бонус Марафон на 1500 рублей за ставки на баскетбол

Выполнив ряд условий, вы откроете доступ к фрибету:

1. Создайте аккаунт в БК «Марафон».

2. В разделе акций активируйте предложение «Эксперт баскетбола».

3. Сделайте 20 ставок на баскетбол с минимальной суммой 1500 рублей и коэффициентом от 1.80.

Как только все условия выполнены и ставки учтены, фрибет на 1500 рублей автоматически появится в вашем аккаунте. Акция разделена на 48-часовые периоды. Участвовать в каждом из этапов возможно только 1 раз.

Как отыграть бонус Марафона на 1500 рублей по акции Эксперт баскетбола

Для использования фрибета ставки принимаются только ординаром с коэффициентом до 4.00. Разрешено заключать пари в лайве и прематче. Бонус доступен 7 дней после получения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1500 рублей от Марафона

Ключевые детали промо представлены в таблице.

Максимальный размер бонуса

1500 ₽

Минимальный депозит

1500 ₽ 

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

01.04.2026 (10:59 МСК)

После активации 1 бонуса из серии «Спортивный эксперт» другие предложения этого раздела на текущий период становятся недоступными для беттора.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Игрок зарабатывает фрибет в 1500 рублей независимо от того, выиграли или проиграли ставки➖ Сумма всех квалифицирующих пари достигает 30 000 рублей
➕ Промо делится на периоды, давая возможность бороться за бонусы регулярно 

Заключение

Для участия требуется оформить сразу 20 купонов на баскетбольные игры в течение 2 суток. Не каждый игрок способен обеспечить такой оборот ставок. Размер бонуса при этом остается умеренным.

Валентин Васильев

