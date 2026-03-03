Эксперт киберхоккея от БК Марафон: фрибеты на 1500 рублей за 15 ставок

Партнерский проект
Акция от букмекерской конторы «Марафон» рассчитана на активных любителей виртуального хоккея. Фрибет в размере 1500 рублей начисляется всем, кто выполнит серию ставок в течение 2 суток.
Следуйте легкой инструкции и станьте участником розыгрыша:
1. Создайте аккаунт на платформе конторы «Марафон».
2. Найдите раздел «Эксперт киберхоккея» и станьте участником промоакции.
3. Разместите серию из 15 ставок на киберхоккейные события.
Пари оформляются по 1500 рублей с коэффициентом не менее 1.80. Начисление фрибета выполняется автоматически после полного расчета по купонам. Акция разбита на двухдневные периоды, участие в каждом из них однократное.
Фрибет доступен для использования на любые одиночные ставки на протяжении 7 дней. Ограничение по максимальному кэфу — 4.00.
Все необходимые детали промо представлены в таблице.
Максимальный размер бонуса
1500 ₽
Минимальный депозит
1500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.04.2026 (09:59 МСК)
Использование любого бонуса из серии «Спортивный эксперт» ограничивает участие в остальных акциях этого раздела на текущий этап.
Плюсы
Минусы
|➕ Игроку достается фрибет 1500 ₽ вне зависимости от исхода пари
|➖ Необходимость разместить сразу 15 ставок
|➕ Условия просты и прозрачны
Промоакции на виртуальный хоккей проводятся не каждый день. Для получения фрибета необходимо оформить ставочных купонов на общую сумму 22 500 рублей. Не каждый игрок способен на такой оборот на протяжении 2 дней.