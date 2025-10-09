Достижения в БК Leon: до 30 000 рублей фрибетами и бонусами за выполнение заданий

Для участия в промоакции от беттора требуется:

1. Зарегистрироваться в приложении или на сайте Leon.

2. Перейти в раздел «Акции» и открыть «Достижения».

3. Зайти в список достижений, выбрать интересующий вариант и выполнить задание.

За выполнение игрокам дадут фрибеты, новые аватары, бонусы на депозит и фоны для картинок. Условия индивидуальны для каждого предложения. Например, для получения фрибета на 15 000 рублей нужно 50 дней подряд вносить по 2000 без перерывов. Бонус 100% от депозита до 30 000 станет доступен после внесения 5000 одним платежом 1000 раз.