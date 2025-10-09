Достижения в БК Leon: до 30 000 рублей фрибетами и бонусами за выполнение заданий

БК Leon поддерживает общую тенденцию отрасли к геймификации и запустила акцию «Достижения». За выполнение заданий букмекера игроки получат фрибеты, бонусы к депозиту, красочные аватары и фоны. Акция суммируется с другими предложениями букмекерской конторы. Вы можете играть в турнирах и постепенно выполнять достижения.
Для участия в промоакции от беттора требуется:
1. Зарегистрироваться в приложении или на сайте Leon.
2. Перейти в раздел «Акции» и открыть «Достижения».
3. Зайти в список достижений, выбрать интересующий вариант и выполнить задание.
За выполнение игрокам дадут фрибеты, новые аватары, бонусы на депозит и фоны для картинок. Условия индивидуальны для каждого предложения. Например, для получения фрибета на 15 000 рублей нужно 50 дней подряд вносить по 2000 без перерывов. Бонус 100% от депозита до 30 000 станет доступен после внесения 5000 одним платежом 1000 раз.
Фрибет за пополнение разрешено отыгрывать на коэффициентах 1.80-3.00. Они действуют 7 суток с начисления. Информацию по отыгрышу бонусов за депозит игроку сообщат отдельно после начисления подарка.
Рассмотрим главные условия бонусной программы подробнее.
Максимальный размер бонуса
30 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.80
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
Индивидуально
Срок окончания акции
01.01.2027
Некоторые достижения не подразумевают выдачу бонусов на депозит или фрибетов. Часто игроки получают только смены аватаров.
Плюсы
Минусы
|➕ Разнообразие требований
|➖ Некоторые задачи сложны в выполнении
|➕ Система геймификации
Букмекерская контора запустила интересное решение, которое может значительно поднять интерес к ставкам. «Достижения» существуют совместно с программой лояльности Leon Family. Эти направления дополняют друг друга, а не конкурируют.