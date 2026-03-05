Ведомости
5 марта 10:01
БК ЛеонФрибеты без депозитаБездепозитные бонусы
logo

Бонус-раунд от БК Леон: фрибет 1000 рублей для ставок на киберспорт

1000 ₽
Бонус
9 д.
До конца акции
x6
Отыгрыш
1.8
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Бездепозитный бонус на киберспорт!

Акция «Бонус-раунд» от БК «Леон» позволяет бетторам получить фрибет 1000 рублей для ставок на киберспортивные события. После быстрой активации бонус сразу появляется на счету. Использовать фрибет разрешено на соревнования по CS2, Dota 2, League of Legends и другим дисциплинам.

Как получить фрибет БК Леон до 1000 рублей в рамках акции Бонус-раунд

Свернуть

Начисление бонуса осуществляется только при соблюдении всех требований промо:

1. Создайте учетную запись в БК «Леон».

2. Перейдите во вкладку «Бонус-раунд» и начните участие.

3. Дождитесь зачисления фрибета на баланс

Размер бонуса фиксирован — 1000 рублей. 

Как отыграть бонус Леон до 1000 рублей за пари на киберспорт

Свернуть

Фрибет предназначен для ставок на события раздела «Киберспорт» с коэффициентом от 1.80 до 3.00. Пари оформляется на матч, начало которого запланировано в течение 2 дней после получения бонуса.

Для вывода чистого выигрыша необходимо выполнить условие отыгрыша — заключать ординары на киберспортивные матчи с коэффициентами 1.80-3.00. Вейджер — х6. Учитываются все ставки, независимо от результата. Действует фрибет 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1000 рублей от БК Леон

Свернуть

В таблице собрана вся важная информация по условиям промо.

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

Минимальный депозит

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.80

Размер отыгрыша

х6

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

15.03.2026 (23:59 МСК)

За время акции фрибет предоставляется игроку только 1 раз.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Фрибет предоставляются без необходимости пополнять счет➖ Необходимо соблюдать непростые правила отыгрыша
➕ Акция рассчитана на всех клиентов букмекерской конторы Leon 

Заключение

Свернуть

Предложение рассчитано на ценителей киберспорта и не требует внесения депозита. Для вывода выигрыша нужно выполнить достаточно сложные правила отыгрыша.

Валентин Васильев

