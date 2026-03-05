Бонус-раунд от БК Леон: фрибет 1000 рублей для ставок на киберспорт

Фрибет предназначен для ставок на события раздела «Киберспорт» с коэффициентом от 1.80 до 3.00. Пари оформляется на матч, начало которого запланировано в течение 2 дней после получения бонуса.

Для вывода чистого выигрыша необходимо выполнить условие отыгрыша — заключать ординары на киберспортивные матчи с коэффициентами 1.80-3.00. Вейджер — х6. Учитываются все ставки, независимо от результата. Действует фрибет 7 дней.