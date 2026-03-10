Ведомости
БК Балтбет
Скоростной режим от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за пари на теннисные матчи

Быстрые ставки, быстрый фрибет!

Букмекерская компания Baltbet запустила новую акцию для любителей ставок в режиме реального времени. Промо «Скоростной режим» предлагает игрокам выполнять персональные задания во время теннисных встреч и зарабатывать за это фрибеты от 200 рублей. 

Как получить фрибет от 200 рублей в БК Балтбет за теннисные live-пари

От игрока требуется выполнить следующее:

1. Открыть аккаунт в БК «Балтбет» при отсутствии регистрации.

2. Подключиться к «Скоростному режиму».

3. Сделать серию из 4 ординаров на теннисные игры в live.

Организатор учитывает ставки от 200 рублей с минимальным коэффициентом 1.40. В рамках предложения засчитываются любые результаты пари. Все действия необходимо выполнить в течение 600 минут после активации таймера.

Как отыграть фрибет от 200 рублей в рамках акции Скоростной режим в БК Балтбет

После выполнения всех требований букмекер начисляет беттору фрибет. Использовать его можно в течение 30 дней на ставки с кэфами от 1.40 до 100.00. Купоны с системами не допускаются. В экспрессах разрешено до 10 событий.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 200 рублей от Балтбет

Разберем ключевые детали этого предложения.

Максимальный размер бонуса

200 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

12.03.2026 (23:59 МСК)

Условиями акции предусмотрен учет ставок, сделанных через сайт или приложение для мобильных устройств.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Задание можно закончить в короткий срок➖ Пари должны заключаться исключительно в режиме реального времени
➕ В промо могут участвовать все игроки БК с оконченной регистрацией 

Заключение

Промоакция отличается минимальными требованиями к участникам. Даже новички в беттинге легко справятся с заданием. Завершить его реально за 1 теннисный гейм.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
