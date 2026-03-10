Скоростной режим от БК Балтбет: фрибет от 200 рублей за пари на теннисные матчи

Партнерский проект
Букмекерская компания Baltbet запустила новую акцию для любителей ставок в режиме реального времени. Промо «Скоростной режим» предлагает игрокам выполнять персональные задания во время теннисных встреч и зарабатывать за это фрибеты от 200 рублей.
От игрока требуется выполнить следующее:
1. Открыть аккаунт в БК «Балтбет» при отсутствии регистрации.
2. Подключиться к «Скоростному режиму».
3. Сделать серию из 4 ординаров на теннисные игры в live.
Организатор учитывает ставки от 200 рублей с минимальным коэффициентом 1.40. В рамках предложения засчитываются любые результаты пари. Все действия необходимо выполнить в течение 600 минут после активации таймера.
После выполнения всех требований букмекер начисляет беттору фрибет. Использовать его можно в течение 30 дней на ставки с кэфами от 1.40 до 100.00. Купоны с системами не допускаются. В экспрессах разрешено до 10 событий.
Разберем ключевые детали этого предложения.
Максимальный размер бонуса
200 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
12.03.2026 (23:59 МСК)
Условиями акции предусмотрен учет ставок, сделанных через сайт или приложение для мобильных устройств.
Плюсы
Минусы
|➕ Задание можно закончить в короткий срок
|➖ Пари должны заключаться исключительно в режиме реального времени
|➕ В промо могут участвовать все игроки БК с оконченной регистрацией
Промоакция отличается минимальными требованиями к участникам. Даже новички в беттинге легко справятся с заданием. Завершить его реально за 1 теннисный гейм.