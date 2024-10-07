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7 октября 11:18ГлавнаяБонусы
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Бонусы «Леон»: до 10% к выигрышным экспресс-ставкам

Неплохая прибавка к выигрышу
Валентин Васильев
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Букмекерская контора «Леон» предлагает клиентам с  совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и «Ведомостей. Спорт» принять участие в классной акции. Компания готова накинуть беттору сверху до 10% от суммы выигрыша по ставкам типа экспресс. Правила участия предельно просты и понятны даже новичку. 

Что нужно сделать для получения бонуса?

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Предложение актуально для зарегистрированных и верифицированных пользователей конторы. 

1. Чтобы пройти регистрацию в «Леон», кликните по зеленой кнопке “Получить бонус” внизу этой страницы.

2. В открывшемся окне пройдите регистрацию и идентификацию в системе БК.

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3. Соберите комбинированное пари минимум из трех событий. Коэффициент каждого должен быть не ниже 1.20.

Плюсы и минусы

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+ Акция рассчитана как на новых игроков, так и постоянных клиентов компании.
+ Простые и понятные условия. 
+ Бонус не требует отыгрыша и зачисляется сразу на основной счет. 

- Проигрышные ставки в зачет не идут.

Условия

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Квалифицирующими считаются комбинированные пари минимум из трех событий с коэффициентом не ниже 1.20. Размер бонуса зависит от количества событий в купоне, но не может превышать 10% от суммы выигрыша.  

Сравнение с другими бонусами на рынке

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Ведущие букмекеры России зачастую предлагают любителям экспресс-ставок две дополнительные опции: страховка пари или повышенные коэффициенты на фиксированный набор событий (так называемый экспресс дня). Собрали для вас соответствующие предложения в одной таблице. 

БукмекерБонусУсловия получения
«Олимп»До 100% от суммы выигрышаЭкспресс-ставки с коэффициентом не ниже 2.50 для каждого события
«Мелбет»

Увеличенные коэффициенты на экспресс-ставки

Экспресс-ставки с коэффициентом не ниже 1.50 для каждого события
«Фонбет»

Страховка экспресса

В экспрессе от 5 выигрышей включительно, только 1 проигрыш, коэффициент каждого события ≥ 1.60

Мнение редакции

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Чем хороша эта акция от букмекерской конторы «Леон», так это простыми и прозрачными условиями. Размер бонуса в процентном отношении высвечивается в процессе формирования “паровоза”. Еще один немаловажный плюс данного предложения - бонус не нужно отыгрывать. Сразу после получения его можно перевести на основной счет и вывести при желании. 

FAQ

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Это легальный букмекер?

“Леон” входит не только в реестр ЕРАИ, но и в десятку лучших букмекерских компаний России от независимого портала “Рейтинг Букмекеров”. 

Какое лучшее предложение от Leon?

Выгодное отличие Leon от многих других контор РФ заключается в широком ассортименте тематических акций и конкурсов по самым популярным видам спорта - футболу, хоккею, баскетболу, теннису, киберспорту.

Как вывести бонус?

Бонус, полученный в рамках этой акции, не требует дополнительного отыгрыша и сразу доступен для вывода онлайн.

Какие ставки учитываются в акции?

В акции участвуют пари без ограничений по видам спорта и событиям. Главное, чтобы событий было не меньше трех, а коэффициент каждого из них начинался с 1.20. 

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