Бонусы «Леон»: до 10% к выигрышным экспресс-ставкам

Партнерский проект
Букмекерская контора «Леон» предлагает клиентам с совместного проекта «Рейтинга Букмекеров» и «Ведомостей. Спорт» принять участие в классной акции. Компания готова накинуть беттору сверху до 10% от суммы выигрыша по ставкам типа экспресс. Правила участия предельно просты и понятны даже новичку.
Предложение актуально для зарегистрированных и верифицированных пользователей конторы.
1. Чтобы пройти регистрацию в «Леон», кликните по зеленой кнопке “Получить бонус” внизу этой страницы.
2. В открывшемся окне пройдите регистрацию и идентификацию в системе БК.
3. Соберите комбинированное пари минимум из трех событий. Коэффициент каждого должен быть не ниже 1.20.
+ Акция рассчитана как на новых игроков, так и постоянных клиентов компании.
+ Простые и понятные условия.
+ Бонус не требует отыгрыша и зачисляется сразу на основной счет.
- Проигрышные ставки в зачет не идут.
Квалифицирующими считаются комбинированные пари минимум из трех событий с коэффициентом не ниже 1.20. Размер бонуса зависит от количества событий в купоне, но не может превышать 10% от суммы выигрыша.
Ведущие букмекеры России зачастую предлагают любителям экспресс-ставок две дополнительные опции: страховка пари или повышенные коэффициенты на фиксированный набор событий (так называемый экспресс дня). Собрали для вас соответствующие предложения в одной таблице.
|Букмекер
|Бонус
|Условия получения
|«Олимп»
|До 100% от суммы выигрыша
|Экспресс-ставки с коэффициентом не ниже 2.50 для каждого события
|«Мелбет»
Увеличенные коэффициенты на экспресс-ставки
|Экспресс-ставки с коэффициентом не ниже 1.50 для каждого события
|«Фонбет»
Страховка экспресса
|В экспрессе от 5 выигрышей включительно, только 1 проигрыш, коэффициент каждого события ≥ 1.60
Чем хороша эта акция от букмекерской конторы «Леон», так это простыми и прозрачными условиями. Размер бонуса в процентном отношении высвечивается в процессе формирования “паровоза”. Еще один немаловажный плюс данного предложения - бонус не нужно отыгрывать. Сразу после получения его можно перевести на основной счет и вывести при желании.
“Леон” входит не только в реестр ЕРАИ, но и в десятку лучших букмекерских компаний России от независимого портала “Рейтинг Букмекеров”.
Выгодное отличие Leon от многих других контор РФ заключается в широком ассортименте тематических акций и конкурсов по самым популярным видам спорта - футболу, хоккею, баскетболу, теннису, киберспорту.
Бонус, полученный в рамках этой акции, не требует дополнительного отыгрыша и сразу доступен для вывода онлайн.
В акции участвуют пари без ограничений по видам спорта и событиям. Главное, чтобы событий было не меньше трех, а коэффициент каждого из них начинался с 1.20.
Партнерский проект