Бонусы «Леон»: до 10% к выигрышным экспресс-ставкам

Это легальный букмекер?

“Леон” входит не только в реестр ЕРАИ, но и в десятку лучших букмекерских компаний России от независимого портала “Рейтинг Букмекеров”.

Какое лучшее предложение от Leon?

Выгодное отличие Leon от многих других контор РФ заключается в широком ассортименте тематических акций и конкурсов по самым популярным видам спорта - футболу, хоккею, баскетболу, теннису, киберспорту.

Как вывести бонус?

Бонус, полученный в рамках этой акции, не требует дополнительного отыгрыша и сразу доступен для вывода онлайн.

Какие ставки учитываются в акции?

В акции участвуют пари без ограничений по видам спорта и событиям. Главное, чтобы событий было не меньше трех, а коэффициент каждого из них начинался с 1.20.