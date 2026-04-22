Один на милЛеон от БК Leon: фрибет до 1 000 000 рублей за ставки на спорт

Совместный проект букмекера Leon и журналистки Дарьи Исаевой — это соревновательный турнир с призовым фондом 2 000 000 рублей. Участие строится на накоплении рейтинговых очков за успешные ставки на спортивные события. По итогам активности 500 бетторов получат фрибеты. Главный победитель заберет 1 000 000 рублей на бонусный счет.
Участие открывается после соблюдения всех основных правил:
1. Открыть счет в Leon.
2. Активировать предложение «Один на милЛеон».
3. Ставить минимум 1500 рублей на события с коэффициентом от 1.40.
В рейтинговой таблице учитываются только ставки с положительным исходом. Баллы равны кэфу выигравшего события.
Организаторы сформировали призовой фонд в размере 2 000 000 рублей фрибетами. Его распределят среди 500 лучших участников рейтинга.
Место
Фрибет
1
1 000 000 ₽
2
50 000 ₽
3
35 000 ₽
4
25 000 ₽
5-10
15 000 ₽
11-25
10 000 ₽
26-50
5000 ₽
51-100
3000 ₽
101-150
2000 ₽
151-350
1000 ₽
351-500
500 ₽
Бонусный фрибет можно использовать 1 раз для ставки формата ординар или экспресс. Он распространяется на любые события с минимальным коэффициентом 1.30. Действует фрибет на протяжении недели после зачисления на счет.
Все детали промоакции можно найти в сводной таблице.
Максимальный размер бонуса
1 000 000 ₽
Минимальный депозит
1500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
03.05.2026 (23:59 МСК)
Все победители турнира будут названы в специальном разделе на сайте букмекера.
Плюсы
Минусы
|➕ Нет скрытых условий, все расчеты прозрачны
|➖ Необходимо регулярно выигрывать по ставкам
|➕ Широкий охват призов — награды получают сразу 500 участников
На рынке редко встречаются предложения с таким внушительным главным призом. Победителем с высокой вероятностью станет игрок с большим банкроллом. Для участников с умеренной игровой нагрузкой сохраняется реальный шанс попасть в число 499 оставшихся призеров.