2 декабря 18:24ГлавнаяБонусы
БК ЛеонФрибеты за депозит
logo

Эстафета недели от БК Leon: бонус до 100 000 рублей за пари на спорт

100000 ₽
Бонус
5 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Активность на протяжении 7 дней приносит награды!

Промо «Эстафета недели» от букмекера Leon позволяет участникам заработать очки за каждый прогноз и войти в число 200 лучших игроков. На кону фрибеты до 100 000 рублей. Чем больше ставок делает беттор, тем выше его шанс добраться до награды.

Как получить бонус от Leon до 100 000 рублей в промо Эстафета недели

Свернуть

Чтобы войти в акцию, нужно:

1. Пройти процедуру регистрации на платформе букмекера Leon, если аккаунт еще не открыт.
 

2. Перейти в раздел «Эстафета недели» и выбрать участие.
 

3. Размещать одиночные и множественные ставки с коэффициентом от 1.50 и суммой от 500 рублей с основного счета.

Каждое заключенное пари на спортивное событие считается акционным и приносит игроку 1 балл. Всего в конкурсе определят 200 победителей, между ними будут распределены награды.

Место

Фрибет

1

100 000 ₽

2

50 000 ₽

3

20 000 ₽

4

15 000 ₽

5

10 000 ₽

6-10

5000 ₽

11-20

3000 ₽

21-50

2500 ₽

51-100

2000 ₽

101-150

1000 ₽

151-200

500 ₽

Как отыграть бонус Leon до 100 000 рублей за пари на спорт

Свернуть

Допускаются ординары и экспрессы с коэффициентом от 1.30 на любые спортивные события. Бонусный фрибет используется только для 1 пари и не подлежит делению. С момента зачисления фрибета на ставку выделяется 7 дней.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от Leon

Свернуть

Все детали бонусной программы разобраны до мелочей.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

07.12.2025 (23:59 МСК)

Каждый игрок может использовать только 1 аккаунт.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Простые правила начисления очков➖ Для попадания на верхние строчки рейтинга нужно делать много ставок
➕ Можно совершать пари на любые турниры, лайв или прематч 

Заключение

Свернуть

Предложение ориентировано на бетторов с большим оборотом. Скрытых нюансов в промо нет. Высокая конкуренция требует от участников постоянной активности.



 

Валентин Васильев

