Эстафета недели от БК Leon: бонус до 100 000 рублей за пари на спорт

Чтобы войти в акцию, нужно:

1. Пройти процедуру регистрации на платформе букмекера Leon, если аккаунт еще не открыт.



2. Перейти в раздел «Эстафета недели» и выбрать участие.



3. Размещать одиночные и множественные ставки с коэффициентом от 1.50 и суммой от 500 рублей с основного счета.

Каждое заключенное пари на спортивное событие считается акционным и приносит игроку 1 балл. Всего в конкурсе определят 200 победителей, между ними будут распределены награды.