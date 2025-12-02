Эстафета недели от БК Leon: бонус до 100 000 рублей за пари на спорт

Партнерский проект
Промо «Эстафета недели» от букмекера Leon позволяет участникам заработать очки за каждый прогноз и войти в число 200 лучших игроков. На кону фрибеты до 100 000 рублей. Чем больше ставок делает беттор, тем выше его шанс добраться до награды.
Чтобы войти в акцию, нужно:
1. Пройти процедуру регистрации на платформе букмекера Leon, если аккаунт еще не открыт.
2. Перейти в раздел «Эстафета недели» и выбрать участие.
3. Размещать одиночные и множественные ставки с коэффициентом от 1.50 и суммой от 500 рублей с основного счета.
Каждое заключенное пари на спортивное событие считается акционным и приносит игроку 1 балл. Всего в конкурсе определят 200 победителей, между ними будут распределены награды.
Место
Фрибет
1
100 000 ₽
2
50 000 ₽
3
20 000 ₽
4
15 000 ₽
5
10 000 ₽
6-10
5000 ₽
11-20
3000 ₽
21-50
2500 ₽
51-100
2000 ₽
101-150
1000 ₽
151-200
500 ₽
Допускаются ординары и экспрессы с коэффициентом от 1.30 на любые спортивные события. Бонусный фрибет используется только для 1 пари и не подлежит делению. С момента зачисления фрибета на ставку выделяется 7 дней.
Все детали бонусной программы разобраны до мелочей.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
07.12.2025 (23:59 МСК)
Каждый игрок может использовать только 1 аккаунт.
Плюсы
Минусы
|➕ Простые правила начисления очков
|➖ Для попадания на верхние строчки рейтинга нужно делать много ставок
|➕ Можно совершать пари на любые турниры, лайв или прематч
Предложение ориентировано на бетторов с большим оборотом. Скрытых нюансов в промо нет. Высокая конкуренция требует от участников постоянной активности.