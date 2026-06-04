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ГлавнаяБонусыТурнир IEM Cologne Major 2026 от Лиги Ставок: фрибеты до 20 000 рублей
БК Лига СтавокФрибеты за депозит
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Турнир IEM Cologne Major 2026 от Лиги Ставок: фрибеты до 20 000 рублей

Обновлено:
до 20 000 ₽
Бонус
6 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
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Покорите вершину рейтинга!

Полное содержание

  • Как получить фрибет в турнире IEM Cologne Major 2026 от Лиги Ставок до 20 000 рублей
  • Как отыграть фрибет за турнир IEM Cologne Major 2026 в Лиге Ставок до 20 000 рублей
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 20 000 рублей от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

«Лига Ставок» представляет турнир для любителей киберспортивных ставок, проводимый в честь IEM Cologne Major 2026 по CS2. Игрокам необходимо заключать победные пари на встречи чемпионата и подниматься вверх по таблице.

Как получить фрибет в турнире IEM Cologne Major 2026 от Лиги Ставок до 20 000 рублей

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Для участия в розыгрыше призов беттору необходимо закончить такие шаги:

1. Пройти регистрацию в «Лиге Ставок» при отсутствии профиля.

2. Начать участие в промоакции.

3. Оформлять пари от 100 рублей на поединки IEM Cologne Major 2026 с коэффициентом 1.25+.

4. Зарабатывать очки за чистый выигрыш и двигаться вверх в рейтинге участников.

Бетторы поборются за призовой фонд в размере 200 000 рублей. После окончания соревнования «Лига Ставок» определит 100 лидеров рейтинга и начислит им бонусные ставки.

Место

Фрибет

1

20 000 ₽

2

15 000 ₽

3

12 000 ₽

4

10 000 ₽

5

8000 ₽

6

7000 ₽

7

6000 ₽

8

5000 ₽

9

4000 ₽

10

3000 ₽

11-20

2000 ₽

21-40

1500 ₽

41-60

1300 ₽

61-80

1000 ₽

81-100

700 ₽

Как отыграть фрибет за турнир IEM Cologne Major 2026 в Лиге Ставок до 20 000 рублей

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Выигранный фрибет будет доступен на протяжении недели после зачисления. Бонус используется по классическим правилам «Лиги Ставок» и подходит исключительно для ординаров.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 20 000 рублей от Лиги Ставок

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Переходим к анализу механики и особенностей данного предложения.

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01 

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

11.06.2026 (12:00 МСК)

Для пари с повышенными кэфами действуют специальные усилители очков. Их задача — ускорить продвижение участника в списке лидеров, а не увеличить денежный выигрыш.

Преимущества и недостатки

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Плюсы 

Минусы

➕ Размер наград достигает 20 000 ₽ фрибетом➖ Проигранные ставки никак не помогают продвигаться в лидерборде
➕ Место в топе зависит не от случайного алгоритма, а от успешной игры 

Заключение

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Чемпионат в Кельне традиционно привлекает внимание поклонников CS2 и букмекеров. Liga Stavok не стала усложнять механику акции: итоговый успех здесь напрямую зависит от качества прогнозов и количества выигранных пари.

Валентин Васильев

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