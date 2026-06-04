Турнир IEM Cologne Major 2026 от Лиги Ставок: фрибеты до 20 000 рублей

Партнерский проект
«Лига Ставок» представляет турнир для любителей киберспортивных ставок, проводимый в честь IEM Cologne Major 2026 по CS2. Игрокам необходимо заключать победные пари на встречи чемпионата и подниматься вверх по таблице.
Для участия в розыгрыше призов беттору необходимо закончить такие шаги:
1. Пройти регистрацию в «Лиге Ставок» при отсутствии профиля.
2. Начать участие в промоакции.
3. Оформлять пари от 100 рублей на поединки IEM Cologne Major 2026 с коэффициентом 1.25+.
4. Зарабатывать очки за чистый выигрыш и двигаться вверх в рейтинге участников.
Бетторы поборются за призовой фонд в размере 200 000 рублей. После окончания соревнования «Лига Ставок» определит 100 лидеров рейтинга и начислит им бонусные ставки.
Место
Фрибет
1
20 000 ₽
2
15 000 ₽
3
12 000 ₽
4
10 000 ₽
5
8000 ₽
6
7000 ₽
7
6000 ₽
8
5000 ₽
9
4000 ₽
10
3000 ₽
11-20
2000 ₽
21-40
1500 ₽
41-60
1300 ₽
61-80
1000 ₽
81-100
700 ₽
Выигранный фрибет будет доступен на протяжении недели после зачисления. Бонус используется по классическим правилам «Лиги Ставок» и подходит исключительно для ординаров.
Переходим к анализу механики и особенностей данного предложения.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
11.06.2026 (12:00 МСК)
Для пари с повышенными кэфами действуют специальные усилители очков. Их задача — ускорить продвижение участника в списке лидеров, а не увеличить денежный выигрыш.
Плюсы
Минусы
|➕ Размер наград достигает 20 000 ₽ фрибетом
|➖ Проигранные ставки никак не помогают продвигаться в лидерборде
|➕ Место в топе зависит не от случайного алгоритма, а от успешной игры
Чемпионат в Кельне традиционно привлекает внимание поклонников CS2 и букмекеров. Liga Stavok не стала усложнять механику акции: итоговый успех здесь напрямую зависит от качества прогнозов и количества выигранных пари.