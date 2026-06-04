Турнир IEM Cologne Major 2026 от Лиги Ставок: фрибеты до 20 000 рублей

Для участия в розыгрыше призов беттору необходимо закончить такие шаги:

1. Пройти регистрацию в «Лиге Ставок» при отсутствии профиля.

2. Начать участие в промоакции.

3. Оформлять пари от 100 рублей на поединки IEM Cologne Major 2026 с коэффициентом 1.25+.

4. Зарабатывать очки за чистый выигрыш и двигаться вверх в рейтинге участников.

Бетторы поборются за призовой фонд в размере 200 000 рублей. После окончания соревнования «Лига Ставок» определит 100 лидеров рейтинга и начислит им бонусные ставки.