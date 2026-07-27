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БК БалтбетФрибеты за депозит
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Лайв-стрик от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за 3 победных пари подряд на теннис

Обновлено:
от 150 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.4
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
300 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Побеждайте в лайве!
  • Как получить фрибет от 150 рублей в БК Балтбет в рамках промо Лайв-стрик
  • Как отыграть бонус от 150 рублей за цепочку выигрышей в live-пари на теннисные игры в БК Балтбет
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от БК Балтбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекер Baltbet бросает вызов теннисным болельщикам новым испытанием под названием «Лайв-стрик». С 27 по 30 июля 2026 года каждый желающий может проверить свою удачу: 3 успешных ординара без единой ошибки — и на счету появляется фрибет номиналом 150 рублей.

Как получить фрибет от 150 рублей в БК Балтбет в рамках промо Лайв-стрик

Чтобы претендовать на награду, потребуется:

1. Пройти регистрацию в БК Baltbet (для тех, у кого еще нет аккаунта).

2. Открыть страницу акции и активировать текущее задание.

3. Оформить и выиграть 3 ординара подряд в лайве на теннисные поединки.

Каждая ставка от 150 рублей с коэффициентом не ниже 1.50. Чтобы закрыть все 3 пари, у игрока есть всего 12 часов с момента старта задания.

Как отыграть бонус от 150 рублей за цепочку выигрышей в live-пари на теннисные игры в БК Балтбет

После получения бонуса у участника есть 30 дней для его использования. Фрибет принимается на одиночные ставки и экспрессы. Коэффициенты от 1.40 до 100.00 открывают широкий выбор событий.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от БК Балтбет

Здесь описаны ключевые нюансы, связанные с использованием фрибета.

Максимальный размер бонуса

от 150 ₽

Минимальный депозит

300 ₽ 

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.40

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

30.07.2026 (23:59 МСК)

При подсчете учитываются не все ставки. Отклоненные и оформленные через купон пари не принимаются во внимание.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Не нужно рисковать крупными суммами➖ Всего 12 часов на всю серию
➕ Не требуется сложных расчетов или накопления оборота 

Заключение

Как раз под акцию стартовал крупный турнир в Вашингтоне. Поскольку теннисисты перебрались за океан, беттору стоит заранее свериться с разницей во времени. Матчи в столице США проходят по местному расписанию, и без поправки на часовой пояс легко упустить нужную игру для серии из 3 побед подряд.

Валентин Васильев

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