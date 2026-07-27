Лайв-стрик от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за 3 победных пари подряд на теннис

Чтобы претендовать на награду, потребуется:

1. Пройти регистрацию в БК Baltbet (для тех, у кого еще нет аккаунта).

2. Открыть страницу акции и активировать текущее задание.

3. Оформить и выиграть 3 ординара подряд в лайве на теннисные поединки.

Каждая ставка от 150 рублей с коэффициентом не ниже 1.50. Чтобы закрыть все 3 пари, у игрока есть всего 12 часов с момента старта задания.