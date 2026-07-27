Лайв-стрик от БК Балтбет: фрибет от 150 рублей за 3 победных пари подряд на теннис
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Букмекер Baltbet бросает вызов теннисным болельщикам новым испытанием под названием «Лайв-стрик». С 27 по 30 июля 2026 года каждый желающий может проверить свою удачу: 3 успешных ординара без единой ошибки — и на счету появляется фрибет номиналом 150 рублей.
Как получить фрибет от 150 рублей в БК Балтбет в рамках промо Лайв-стрик
Чтобы претендовать на награду, потребуется:
1. Пройти регистрацию в БК Baltbet (для тех, у кого еще нет аккаунта).
2. Открыть страницу акции и активировать текущее задание.
3. Оформить и выиграть 3 ординара подряд в лайве на теннисные поединки.
Каждая ставка от 150 рублей с коэффициентом не ниже 1.50. Чтобы закрыть все 3 пари, у игрока есть всего 12 часов с момента старта задания.
Как отыграть бонус от 150 рублей за цепочку выигрышей в live-пари на теннисные игры в БК Балтбет
После получения бонуса у участника есть 30 дней для его использования. Фрибет принимается на одиночные ставки и экспрессы. Коэффициенты от 1.40 до 100.00 открывают широкий выбор событий.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от БК Балтбет
Здесь описаны ключевые нюансы, связанные с использованием фрибета.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
30.07.2026 (23:59 МСК)
При подсчете учитываются не все ставки. Отклоненные и оформленные через купон пари не принимаются во внимание.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Не нужно рисковать крупными суммами
|➖ Всего 12 часов на всю серию
|➕ Не требуется сложных расчетов или накопления оборота
Заключение
Как раз под акцию стартовал крупный турнир в Вашингтоне. Поскольку теннисисты перебрались за океан, беттору стоит заранее свериться с разницей во времени. Матчи в столице США проходят по местному расписанию, и без поправки на часовой пояс легко упустить нужную игру для серии из 3 побед подряд.