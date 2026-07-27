Квартет голов от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за победные пари на футбольные игры

Механика промопредложения состоит из нескольких этапов:

1. Откройте сайт «Балтбет» и войдите в свой профиль (или создайте новый).

2. Найдите баннер «Квартета голов» в разделе промо и нажмите на кнопку активации задания.

3. Сделайте 4 ставки на футбольные события и дождитесь, пока все они сыграют в плюс.

Каждое пари должна быть не ниже 200 рублей. Коэффициент по каждому исходу — от 1.60 и выше. С момента старта задания у игрока есть 48 часов на то, чтобы закрыть все 4 пари. После этого фрибет от 150 рублей автоматически придет в корзину пользователя.