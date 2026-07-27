Квартет голов от БК Балтбет: фрибеты от 150 рублей за победные пари на футбольные игры
Полное содержание
БК «Балтбет» запустила свежую акцию под названием «Квартет голов». Активность создана специально для тех, кто уверен в своих прогнозах на футбол. Задача следующая: собрать 4 успешные ставки и забрать фрибет размером 150 рублей. Промо действует до 30 июля 2026 года.
Как получить фрибет Балтбет от 150 рублей за победные пари на футбольные поединки
Механика промопредложения состоит из нескольких этапов:
1. Откройте сайт «Балтбет» и войдите в свой профиль (или создайте новый).
2. Найдите баннер «Квартета голов» в разделе промо и нажмите на кнопку активации задания.
3. Сделайте 4 ставки на футбольные события и дождитесь, пока все они сыграют в плюс.
Каждое пари должна быть не ниже 200 рублей. Коэффициент по каждому исходу — от 1.60 и выше. С момента старта задания у игрока есть 48 часов на то, чтобы закрыть все 4 пари. После этого фрибет от 150 рублей автоматически придет в корзину пользователя.
Как отыграть бонус Балтбет от 150 рублей по промо Квартет голов
Фрибет приходит сразу после выполнения условий и остается доступным 30 дней. Бонус можно использовать на ординары и экспрессы до 10 событий с коэффициентами от 1.40 до 100.00.
Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от 150 рублей от Балтбет
Раздел раскрывает ключевые моменты, связанные с реализацией бонуса.
Максимальный размер бонуса
от 150 ₽
Минимальный депозит
300 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.40
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
30.07.2026 (23:59 МСК)
Для ценителей тенниса букмекер подготовил дополнительную активность «Лайв-стрик».
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
|➕ Участвовать может любой клиент «Балтбета»
|➖ Проигрышные ставка не влияют на прогресс
|➕ Задание закрывается за 2 дня
Заключение
На этой неделе футбольных болельщиков ждут матчи квалификации Лиги чемпионов и остальных еврокубков. Значит, подходящих игр для завершения миссии будет с избытком. «Квартет голов» — неплохой повод протестировать удачу на фоне насыщенного календаря европейского футбола.