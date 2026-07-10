БК Лига Ставок: 40 000 рублей деньгами за первую покупку лотерейного билета

Партнерский проект
Букмекерская компания «Лига Ставок» запустила акцию для игроков, которые еще ни разу не приобретали лотерейные купоны. Каждый месяц контора будет определять 1 победителя, который заберет приз в размере 40 000 рублей реальными деньгами.
Чтобы претендовать на приз, нужно выполнить несколько условий:
1. Станьте клиентом БК «Лига Ставок».
2. Убедитесь, что ранее вы не покупали лото.
3. Оформите покупку лотерейного билета на сумму от 1000 рублей.
4. Дождитесь розыгрыша.
Заявка автоматически попадает в базу участников. Победителя определяет рандомайзер.
Чем крупнее сумма покупки, тем больше шансов на победу получает игрок. За каждую 1000 рублей начисляется дополнительный шанс. Максимум у клиента может быть 5 шансов при покупке на 5000 рублей. Всего будет 3 розыгрыша.
Номер розыгрыша
Приз
Дата окончания
1
40 000 ₽
02.08.2026
2
40 000 ₽
02.09.2026
3
40 000 ₽
02.10.2026
Отыгрыша не будет. Для получения приза победителю нужно в течение 10 рабочих дней передать организатору пакет документов: скан паспорта, СНИЛС, при наличии — ИНН, а также расписку и согласие на обработку персональных данных.
Таблица поможет быстро ознакомиться с акцией.
Максимальный размер бонуса
40 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
—
Минимальный коэффициент
—
Размер отыгрыша
—
Срок использования бонуса
—
Срок окончания акции
02.10.2026 (23:59 МСК)
Каждый беттор вправе участвовать только в одном этапе.
Плюсы
Минусы
|➕ Для получения приза достаточно 1 покупки
|➖ Если уже покупали лото, промо для вас закрыто
|➕ Награда выдается деньгами, а не фрибетом
Удобный повод познакомиться с лотерейным направлением Liga Stavok. Барьер входа относительно небольшой, размер потенциального приза значительно превышает вложения. При этом игроку стоит понимать, что призовых мест немного, выигрыш — вопрос случая.