БК Лига Ставок: 40 000 рублей деньгами за первую покупку лотерейного билета

Чтобы претендовать на приз, нужно выполнить несколько условий:

1. Станьте клиентом БК «Лига Ставок».

2. Убедитесь, что ранее вы не покупали лото.

3. Оформите покупку лотерейного билета на сумму от 1000 рублей.

4. Дождитесь розыгрыша.

Заявка автоматически попадает в базу участников. Победителя определяет рандомайзер.

Чем крупнее сумма покупки, тем больше шансов на победу получает игрок. За каждую 1000 рублей начисляется дополнительный шанс. Максимум у клиента может быть 5 шансов при покупке на 5000 рублей. Всего будет 3 розыгрыша.