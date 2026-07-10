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БК Лига Ставок: 40 000 рублей деньгами за первую покупку лотерейного билета

Обновлено:
40 000 ₽
Бонус
83 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
-
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Интересный розыгрыш!

Полное содержание

  • Как получить бонус БК Лига Ставок до 40 000 рублей за покупку билета лото
  • Как отыграть бонус от Лиги Ставок до 40 000 за первую покупку лотерейного билета
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 40 000 рублей от Лиги Ставок
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

Букмекерская компания «Лига Ставок» запустила акцию для игроков, которые еще ни разу не приобретали лотерейные купоны. Каждый месяц контора будет определять 1 победителя, который заберет приз в размере 40 000 рублей реальными деньгами.

Как получить бонус БК Лига Ставок до 40 000 рублей за покупку билета лото

Чтобы претендовать на приз, нужно выполнить несколько условий:

1. Станьте клиентом БК «Лига Ставок».

2. Убедитесь, что ранее вы не покупали лото.

3. Оформите покупку лотерейного билета на сумму от 1000 рублей.

4. Дождитесь розыгрыша.

Заявка автоматически попадает в базу участников. Победителя определяет рандомайзер.

Чем крупнее сумма покупки, тем больше шансов на победу получает игрок. За каждую 1000 рублей начисляется дополнительный шанс. Максимум у клиента может быть 5 шансов при покупке на 5000 рублей. Всего будет 3 розыгрыша.

Номер розыгрыша

Приз

Дата окончания

1

40 000 ₽

02.08.2026

2

40 000 ₽

02.09.2026

3

40 000 ₽

02.10.2026

Как отыграть бонус от Лиги Ставок до 40 000 за первую покупку лотерейного билета

Отыгрыша не будет. Для получения приза победителю нужно в течение 10 рабочих дней передать организатору пакет документов: скан паспорта, СНИЛС, при наличии — ИНН, а также расписку и согласие на обработку персональных данных.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 40 000 рублей от Лиги Ставок

Таблица поможет быстро ознакомиться с акцией.

Максимальный размер бонуса

40 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Минимальный коэффициент

Размер отыгрыша

Срок использования бонуса

Срок окончания акции

02.10.2026 (23:59 МСК)

Каждый беттор вправе участвовать только в одном этапе.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Для получения приза достаточно 1 покупки➖ Если уже покупали лото, промо для вас закрыто
➕ Награда выдается деньгами, а не фрибетом 

Заключение

Удобный повод познакомиться с лотерейным направлением Liga Stavok. Барьер входа относительно небольшой, размер потенциального приза значительно превышает вложения. При этом игроку стоит понимать, что призовых мест немного, выигрыш — вопрос случая.

Валентин Васильев

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