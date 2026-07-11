UFC 329, Конор Макгрегор – Макс Холлоуэй: во сколько бой, прямая трансляция

Возглавит кард бой ирландца Конора Макгрегора и американца Макса Холлоуэя. Представитель США дебютирует в полусреднем весе (до 77,1 кг). Ирландец же проведет первый поединок за пять лет.

Для спортсменов это будет реванш. Их первый бой прошел в 2013 г. и завершился победой Макгрегора единогласным решением судей.

Тогда оба были молодыми проспектами. Впоследствии они стали легендами UFC. Холлоуэй был на вершине полулегкого веса и владел символическим поясом BMF. Макгрегор – первый двойной чемпион в истории UFC. У него были титулы в полулегком и легком дивизионах.

Широкую линию на топовый поединок предлагает компания Winline. Там можно заключить пари на исход (в том числе конкретным методом победы), тотал раундов и др. Есть и специальные маркеты, например, завершение боя уже в первые 60 секунд оценивается коэффициентом 28.

Турнир UFC 329 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 11 на 12 июля по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой Макгрегор – Холлоуэй стоит ожидать около 06:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и телеканал «Матч! Боец». Прямой эфир на федеральном «Матч ТВ» начнется в 03:00 мск.

Основной кард

Прелимы