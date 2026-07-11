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ГлавнаяПрогнозыКори Сэндхаген – Марио Баутиста, 12 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Кори Сэндхаген – Марио Баутиста, 12 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Рейтинговые разборки в дивизионе Яна и Нурмагомедова
Александр Бокулёв
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Кори Сэндхаген
  • Марио Баутиста
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Сэндхаген – Баутиста II

В основном карде турнира UFC 329 станет рейтинговый поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между американцами Кори Сэндхагеном и Марио Баутистой. Чем завершится это противостояние в дивизионе, где поясом владеет россиянин Пётр Ян?

Статистика

Сэндхаген

 

Баутиста

США

Страна

США

34

Возраст

33

24

Бои

20

18 (8 / 3 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

17 (3 / 7 / 7)

6 (0 / 1 / 5)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 1 / 1)

4

Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC

7

180,5

Рост (см)

175

178

Размах рук (см)

175

101,5

Размах ног (см)

99

Кори Сэндхаген

Активно занимался кикбоксингом, стал чемпионом мира по версии WKA. Также владеет коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2015 г. В 2016-м забрал пояс SCL в полулегком весе, затем бился в LFA, а в 2018-м перешел в UFC, где сосредоточился на легчайшем дивизионе. После пяти подряд побед в новом промоушене уступил в претендентском поединке Алджамейну Стерлингу. В 2021 году бился за временный пояс в легчайшем весе с Яном, но проиграл. В последнем поединке в октябре единогласным решением судей уступил Мерабу Двалишвили и не смог забрать титул.

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Марио Баутиста

В 14-летнем возрасте начал заниматься борьбой, впоследствии освоил смешанные единоборства, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2017 г. В 2019-м дебютировал в UFC, всего в лиге выиграл 11 боев и уступил в трех. В последнем поединке в феврале финишировал Винисиуса Оливейру удушающим приемом во втором раунде.

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Сравнение коэффициентов

 Победа СэндхагенаПобеда БаутистыДосрочное завершениеПолный бой
БЕТСИТИ1,622,331,412,70

Прогноз на бой

Это реванш. Первый поединок между спортсменами прошел в 2019 г. и завершился победой Сэндхагена в стартовом раунде через болевой прием. Это было дебютное поражение Баутисты в профессиональных ММА. С тех пор он проиграл лишь дважды. В целом с момента прошлого очного боя оба спортсмена значительно выросли. Они набрались опыта, прокачали навыки. Реванш потенциально выглядит очень конкурентным противостоянием двух топовых атлетов. 

Баутиста на бумаге чуть универсальнее. В последнее время он подтянул бокс и стал более сбалансированным бойцом. Сэндхаген предпочитает работать в стойке, показывая вариативную технику и непредсказуемые комбинации. Но и в партере бывший претендент на пояс может оказать сопротивление многим. 

Резюмируя, ждем конкурентный поединок. С высокой вероятностью он продлится все три раунда, тем более что оба спортсмена умеют работать на длинной дистанции и хороши функционально. Для повышения коэффициента рискнем предположить, что судейское решение будет единогласным.

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Полный кард, где смотреть бой Сэндхаген – Баутиста II

Турнир UFC 329 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 11 на 12 июля по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому бой Сэндхаген – Баутиста стоит ожидать около 05:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».

Основной кард

Прелимы

  • Роберт Уиттакер (Австралия) – Никита Крылов (Россия). Полутяжелый вес;
  • Гейбл Стивсон (США) – Элайша Эллисон (США). Тяжелый вес;
  • Коди Гарбрандт (США) – Эдриен Янез (США). Легчайший вес;
  • Люк Райли (Англия) – Кай Камака (США). Полулегкий вес;
  • Трейси Кортес (США) – Ван Конг (Китай). Женский наилегчайший вес;
  • Дамиан Пинес (Аруба) – Сезар Алмейда (Бразилия). Средний вес;
  • Фарид Башарат (Англия) – Джон Гарза (США). Легчайший вес;
  • Райан Гандра (Бразилия) – Закари Рис (США). Средний вес;
  • Алессандро Коста (Бразилия) – Коди Дарден (США). Наилегчайший вес.

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