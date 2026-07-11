Кори Сэндхаген – Марио Баутиста, 12 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Это реванш. Первый поединок между спортсменами прошел в 2019 г. и завершился победой Сэндхагена в стартовом раунде через болевой прием. Это было дебютное поражение Баутисты в профессиональных ММА. С тех пор он проиграл лишь дважды. В целом с момента прошлого очного боя оба спортсмена значительно выросли. Они набрались опыта, прокачали навыки. Реванш потенциально выглядит очень конкурентным противостоянием двух топовых атлетов.

Баутиста на бумаге чуть универсальнее. В последнее время он подтянул бокс и стал более сбалансированным бойцом. Сэндхаген предпочитает работать в стойке, показывая вариативную технику и непредсказуемые комбинации. Но и в партере бывший претендент на пояс может оказать сопротивление многим.

Резюмируя, ждем конкурентный поединок. С высокой вероятностью он продлится все три раунда, тем более что оба спортсмена умеют работать на длинной дистанции и хороши функционально. Для повышения коэффициента рискнем предположить, что судейское решение будет единогласным.