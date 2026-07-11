Кори Сэндхаген – Марио Баутиста, 12 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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В основном карде турнира UFC 329 станет рейтинговый поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между американцами Кори Сэндхагеном и Марио Баутистой. Чем завершится это противостояние в дивизионе, где поясом владеет россиянин Пётр Ян?
Сэндхаген
Баутиста
|США
Страна
США
|34
Возраст
33
|24
Бои
20
|18 (8 / 3 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
17 (3 / 7 / 7)
|6 (0 / 1 / 5)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 1 / 1)
|4
Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC
7
|180,5
Рост (см)
175
|178
Размах рук (см)
175
|101,5
Размах ног (см)
99
Активно занимался кикбоксингом, стал чемпионом мира по версии WKA. Также владеет коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2015 г. В 2016-м забрал пояс SCL в полулегком весе, затем бился в LFA, а в 2018-м перешел в UFC, где сосредоточился на легчайшем дивизионе. После пяти подряд побед в новом промоушене уступил в претендентском поединке Алджамейну Стерлингу. В 2021 году бился за временный пояс в легчайшем весе с Яном, но проиграл. В последнем поединке в октябре единогласным решением судей уступил Мерабу Двалишвили и не смог забрать титул.
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В 14-летнем возрасте начал заниматься борьбой, впоследствии освоил смешанные единоборства, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2017 г. В 2019-м дебютировал в UFC, всего в лиге выиграл 11 боев и уступил в трех. В последнем поединке в феврале финишировал Винисиуса Оливейру удушающим приемом во втором раунде.
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Это реванш. Первый поединок между спортсменами прошел в 2019 г. и завершился победой Сэндхагена в стартовом раунде через болевой прием. Это было дебютное поражение Баутисты в профессиональных ММА. С тех пор он проиграл лишь дважды. В целом с момента прошлого очного боя оба спортсмена значительно выросли. Они набрались опыта, прокачали навыки. Реванш потенциально выглядит очень конкурентным противостоянием двух топовых атлетов.
Баутиста на бумаге чуть универсальнее. В последнее время он подтянул бокс и стал более сбалансированным бойцом. Сэндхаген предпочитает работать в стойке, показывая вариативную технику и непредсказуемые комбинации. Но и в партере бывший претендент на пояс может оказать сопротивление многим.
Резюмируя, ждем конкурентный поединок. С высокой вероятностью он продлится все три раунда, тем более что оба спортсмена умеют работать на длинной дистанции и хороши функционально. Для повышения коэффициента рискнем предположить, что судейское решение будет единогласным.
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Турнир UFC 329 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 11 на 12 июля по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому бой Сэндхаген – Баутиста стоит ожидать около 05:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».
Основной кард
Прелимы