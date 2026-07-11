Бенуа Сен-Дени – Пэдди Пимблетт, 12 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием турнира UFC 329 станет рейтинговый поединок в легком весе (до 70,3 кг) между французом Бенуа Сен-Дени и англичанином Пэдди Пимблеттом. Кто укрепит позиции в титульной гонке?
Сен-Дени
Пимблетт
|Франция
Страна
Англия
|30
Возраст
31
|21
Бои
27
|17 (6 / 11 / 0)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
23 (7 / 10 / 6)
|3 (2 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (0 / 1 / 3)
|1
Без результата
0
|5
Место в рейтинге легкого дивизиона UFC
6
|180,5
Рост (см)
178
|185,5
Размах рук (см)
185,5
|101,5
Размах ног (см)
101,5
В восьмилетнем возрасте начал заниматься дзюдо, впоследствии получил черный пояс в этом виде спорта. Также освоил кикбоксинг и бразильское джиу-джитсу. Служил во французском спецназе, а после ухода из вооруженных сил начал спортивную карьеру. В профессиональных MMA выступает с 2019 г., был чемпионом SFC в полусреднем весе. С 2021-го бьется в UFC, где суммарно выиграл девять поединков и уступил в трех. Идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в феврале нокаутировал Дэна Хукера во втором раунде.
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В 15-летнем возрасте начал заниматься смешанными единоборствами, впоследствии получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. С 2012 г. выступает в профессиональных MMA. Становился чемпионом FCC и Cage Warrios в полулегком весе. В 2018-м перешел в легкую категорию, выиграл пояс Cage Warriors и вскоре перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл первые семь боев, после чего получил титульный шанс. В последнем поединке в январе уступил Джастину Гэтжи единогласным решением судей, когда на кону стоял временный пояс в легком весе.
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Сен-Дени – очень жесткий спортсмен. Он оказывает постоянный прессинг, умеет и брутально зарубиться в стойке, и качественно побороться в партере. Порой на верхнем этаже француз из-за нехватки техники действует довольно хаотично, но компенсирует это отдачей и напором.
Пимблетт же не всегда аккуратен в обороне, поэтому может столкнуться с серьезными трудностями. Для британца, пожалуй, важнее сделать поединок более вязким и затяжным. На длинной дистанции у Сен-Дени есть проблемы с выносливостью, и в этом шанс англичанина. Впрочем, в трех, а не пяти раундах реализовать его сложнее.
В плане навыков Пимблетт способен конкурировать с оппонентом во всех компонентах. Но при этом везде может и проиграть – истинный потенциал и потолок англичанина по-прежнему в полной мере непонятны.
В любом случае, полагаем, есть все основания ждать досрочную развязку. Либо Сен-Дени в фирменном стиле финиширует очередного соперника, либо Пимблетт реализует свой шанс – вероятно, на фоне усталости француза.
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Турнир UFC 329 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 11 на 12 июля по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому соглавный бой Сен-Дени – Пимблетт стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».
Основной кард
Прелимы