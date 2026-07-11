Бенуа Сен-Дени – Пэдди Пимблетт, 12 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Сен-Дени – очень жесткий спортсмен. Он оказывает постоянный прессинг, умеет и брутально зарубиться в стойке, и качественно побороться в партере. Порой на верхнем этаже француз из-за нехватки техники действует довольно хаотично, но компенсирует это отдачей и напором.

Пимблетт же не всегда аккуратен в обороне, поэтому может столкнуться с серьезными трудностями. Для британца, пожалуй, важнее сделать поединок более вязким и затяжным. На длинной дистанции у Сен-Дени есть проблемы с выносливостью, и в этом шанс англичанина. Впрочем, в трех, а не пяти раундах реализовать его сложнее.

В плане навыков Пимблетт способен конкурировать с оппонентом во всех компонентах. Но при этом везде может и проиграть – истинный потенциал и потолок англичанина по-прежнему в полной мере непонятны.

В любом случае, полагаем, есть все основания ждать досрочную развязку. Либо Сен-Дени в фирменном стиле финиширует очередного соперника, либо Пимблетт реализует свой шанс – вероятно, на фоне усталости француза.