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ГлавнаяПрогнозыБенуа Сен-Дени – Пэдди Пимблетт, 12 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Бенуа Сен-Дени – Пэдди Пимблетт, 12 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Обновлено:
Ждем досрочную развязку?
Александр Бокулёв
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Статистика
  • Бенуа Сен-Дени
  • Пэдди Пимблетт
  • Сравнение коэффициентов
  • Прогноз на бой
  • Полный кард, где смотреть бой Сен-Дени – Пимблетт

Соглавным событием турнира UFC 329 станет рейтинговый поединок в легком весе (до 70,3 кг) между французом Бенуа Сен-Дени и англичанином Пэдди Пимблеттом. Кто укрепит позиции в титульной гонке?

Статистика

Сен-Дени

 

Пимблетт

Франция

Страна

Англия

30

Возраст

31

21

Бои

27

17 (6 / 11 / 0)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

23 (7 / 10 / 6)

3 (2 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (0 / 1 / 3)

1

Без результата

0

5

Место в рейтинге легкого дивизиона UFC

6

180,5

Рост (см)

178

185,5

Размах рук (см)

185,5

101,5

Размах ног (см)

101,5

Бенуа Сен-Дени

В восьмилетнем возрасте начал заниматься дзюдо, впоследствии получил черный пояс в этом виде спорта. Также освоил кикбоксинг и бразильское джиу-джитсу. Служил во французском спецназе, а после ухода из вооруженных сил начал спортивную карьеру. В профессиональных MMA выступает с 2019 г., был чемпионом SFC в полусреднем весе. С 2021-го бьется в UFC, где суммарно выиграл девять поединков и уступил в трех. Идет на серии из четырех побед. В последнем поединке в феврале нокаутировал Дэна Хукера во втором раунде.

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Пэдди Пимблетт

В 15-летнем возрасте начал заниматься смешанными единоборствами, впоследствии получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. С 2012 г. выступает в профессиональных MMA. Становился чемпионом FCC и Cage Warrios в полулегком весе. В 2018-м перешел в легкую категорию, выиграл пояс Cage Warriors и вскоре перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл первые семь боев, после чего получил титульный шанс. В последнем поединке в январе уступил Джастину Гэтжи единогласным решением судей, когда на кону стоял временный пояс в легком весе.

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Сравнение коэффициентов

 Победа Сен-ДениПобеда ПимблеттаДосрочное завершениеПолный бой
БЕТСИТИ1,722,161,502,41

Прогноз на бой

Сен-Дени – очень жесткий спортсмен. Он оказывает постоянный прессинг, умеет и брутально зарубиться в стойке, и качественно побороться в партере. Порой на верхнем этаже француз из-за нехватки техники действует довольно хаотично, но компенсирует это отдачей и напором. 

Пимблетт же не всегда аккуратен в обороне, поэтому может столкнуться с серьезными трудностями. Для британца, пожалуй, важнее сделать поединок более вязким и затяжным. На длинной дистанции у Сен-Дени есть проблемы с выносливостью, и в этом шанс англичанина. Впрочем, в трех, а не пяти раундах реализовать его сложнее.

В плане навыков Пимблетт способен конкурировать с оппонентом во всех компонентах. Но при этом везде может и проиграть – истинный потенциал и потолок англичанина по-прежнему в полной мере непонятны. 

В любом случае, полагаем, есть все основания ждать досрочную развязку. Либо Сен-Дени в фирменном стиле финиширует очередного соперника, либо Пимблетт реализует свой шанс – вероятно, на фоне усталости француза.

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Полный кард, где смотреть бой Сен-Дени – Пимблетт

Турнир UFC 329 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 11 на 12 июля по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому соглавный бой Сен-Дени – Пимблетт стоит ожидать около 05:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».

Основной кард

Прелимы

  • Роберт Уиттакер (Австралия) – Никита Крылов (Россия). Полутяжелый вес;
  • Гейбл Стивсон (США) – Элайша Эллисон (США). Тяжелый вес;
  • Коди Гарбрандт (США) – Эдриен Янез (США). Легчайший вес;
  • Люк Райли (Англия) – Кай Камака (США). Полулегкий вес;
  • Трейси Кортес (США) – Ван Конг (Китай). Женский наилегчайший вес;
  • Дамиан Пинес (Аруба) – Сезар Алмейда (Бразилия). Средний вес;
  • Фарид Башарат (Англия) – Джон Гарза (США). Легчайший вес;
  • Райан Гандра (Бразилия) – Закари Рис (США). Средний вес;
  • Алессандро Коста (Бразилия) – Коди Дарден (США). Наилегчайший вес.

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