Конор Макгрегор – Макс Холлоуэй, 12 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Сразу напомним, что ставки – лишь развлечение, а не способ заработка. И в этом случае тем более, ведь прогноз на такой бой – дело неблагодарное. Совершенно непонятно, каким вернется Макгрегор после четырехлетнего отсутствия и тяжелой травмы, еще и накануне своего 38-летия. Возможно, мы увидим прежнего Конора на старте, но трудно представить, что он на длительной дистанции выдержит темп Холлоуэя. Все-таки американец – один из лучших боксеров UFC, который навязывает высочайшую интенсивность и обладает образцовой выносливостью.

Потенциально в плюс Макгрегору полусредний дивизион. Это скажется на габаритах и общем комфорте. Но и Холлоуэю не придется изнурять себя весогонкой. Из-за «лишнего» веса он наверняка потеряет в скорости, но, возможно, будет свежее функционально. В общем, по-спортивному сенсацией будет даже расклад, при котором Макгрегор покажет конкурентный бой. В этом смысле котировки букмекеров выглядят огромным авансом для ирландца.

Понятно, что здесь же можно бесконечно рассуждать о маркетинге и искать теории заговора – вплоть до раскрутки потенциальной трилогии, которая будет адекватна только при конкурентном поединке от обоих. Или прикидывать сценарий, как UFC уже в полусреднем весе мечтает свести Конора с командой Хабиба – теперь в лице чемпиона Ислама Махачева. Но едва ли Холлоуэй – тот персонаж, который участвует в кулуарных играх ради продвижения Макгрегора. Да и реванш за поражение от ирландца в 2013 г. – приятный штрих.

Резюмируя, играем простое пари на победу американца. С высокой вероятностью поединок при этом завершится досрочно.