Конор Макгрегор – Макс Холлоуэй, 12 июля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

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Возвращение Конора Макгрегора – одно из самых ожидаемых событий в мире единоборств. Звездный ирландец возглавит турнир UFC 329, где побьется в рамках полусреднего веса (до 77,1 кг) с американцем Максом Холлоуэем. Чем завершится реванш двух легенд спустя 13 лет?
Макгрегор
Холлоуэй
|Ирландия
Страна
США
|37
Возраст
34
|28
Бои
36
|22 (19 / 1 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
27 (12 / 2 / 13)
|6 (2 / 4 / 0)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
9 (1 / 1 / 7)
|–
Место в рейтинге UFC
4 (легкий вес)
|175
Рост (см)
180,5
|188
Размах рук (см)
175
|101,5
Размах ног (см)
106,5
В 12-летнем возрасте начал заниматься боксом. Впоследствии освоил смешанные единоборства, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2008 г. Стал чемпионом Cage Warriors в легком и полулегком весе, после чего перешел в UFC. В 2015. забрал пояс сильнейшего промоушена в полулегкой категории, победив Жозе Алдо. Впоследствии лишился титула из-за неактивности. В 2016 г. нокаутировал Эдди Альвареса и забрал пояс в легком дивизионе. Стал первым чемпионом UFC в двух весовых категориях. Вновь лишился титула из-за неактивности. В 2018 г. бился за пояс в легком весе с Хабибом Нурмагомедовым, но проиграл. Затем провел три боя в 2020-2021 гг., победив Дональда Серроне и дважды уступив Дастину Порье. В последнем поединке в июле 2021 г. сломал лодыжку, из-за чего формально проиграл техническим нокаутом.
Также провел один бой в профессиональном боксе. В августе 2017 г. проиграл Флойду Мейвезеру-младшему техническим нокаутом в 10-м раунде. Многократно попадал в скандальные инциденты и судебные тяжбы. В 2025 г. заявил о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии, но затем снял свою кандидатуру.
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В 15 лет начал заниматься кикбоксингом, позднее освоил бразильское джиу-джитсу (коричневый пос). В профессиональных MMA выступает с 2010-го, в UFC – с 2012-го. В 2016-м забрал временный пояс промоушена в полулегком весе, в 2017-м объединил его с регулярным титулом. Также бился за временный пояс в легкой категории, но уступил Дастину Порье. Титул в полулегком весе защитил трижды, после чего проиграл его Александру Волкановски в 2019 г. В 2020-м и 2022-м еще дважды уступил Волкановски решениями судей. Затем вышел на серию из трех побед. В апреле 2024 г. нокаутировал Джастина Гэтжи за секунду до финального гонга и забрал символический пояс BMF. В октябре того же года уступил Илии Топурии в бою за титул в полулегком весе нокаутом в третьем раунде. Затем победил Дастина Порье в реванше, а в последнем поединке в марте единогласным решением судей проиграл Чарльзу Оливейре и потерял пояс BMF.
На данный момент удерживает рекорды полулегкого дивизиона UFC по числу побед (20), финишей (11) и нокаутов (9). Также имеет лучшие показатели в истории промоушена по количеству выброшенных (3980) и значимых (3681) ударов. Занимает первое место по суммарному времени, проведенному в октагоне UFC (8 часов 52 минуты 43 секунды).
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Сразу напомним, что ставки – лишь развлечение, а не способ заработка. И в этом случае тем более, ведь прогноз на такой бой – дело неблагодарное. Совершенно непонятно, каким вернется Макгрегор после четырехлетнего отсутствия и тяжелой травмы, еще и накануне своего 38-летия. Возможно, мы увидим прежнего Конора на старте, но трудно представить, что он на длительной дистанции выдержит темп Холлоуэя. Все-таки американец – один из лучших боксеров UFC, который навязывает высочайшую интенсивность и обладает образцовой выносливостью.
Потенциально в плюс Макгрегору полусредний дивизион. Это скажется на габаритах и общем комфорте. Но и Холлоуэю не придется изнурять себя весогонкой. Из-за «лишнего» веса он наверняка потеряет в скорости, но, возможно, будет свежее функционально. В общем, по-спортивному сенсацией будет даже расклад, при котором Макгрегор покажет конкурентный бой. В этом смысле котировки букмекеров выглядят огромным авансом для ирландца.
Понятно, что здесь же можно бесконечно рассуждать о маркетинге и искать теории заговора – вплоть до раскрутки потенциальной трилогии, которая будет адекватна только при конкурентном поединке от обоих. Или прикидывать сценарий, как UFC уже в полусреднем весе мечтает свести Конора с командой Хабиба – теперь в лице чемпиона Ислама Махачева. Но едва ли Холлоуэй – тот персонаж, который участвует в кулуарных играх ради продвижения Макгрегора. Да и реванш за поражение от ирландца в 2013 г. – приятный штрих.
Резюмируя, играем простое пари на победу американца. С высокой вероятностью поединок при этом завершится досрочно.
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Турнир UFC 329 пройдет на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Шоу стартует в полночь с 11 на 12 июля по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому главный бой Макгрегор – Холлоуэй 2 стоит ожидать около 06:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».
Основной кард
Прелимы