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Клиент букмекеров поставил 8 000 000 рублей на победу Марокко над Нидерландами

Аналитики считают европейцев фаворитами матча
Руслан Ипполитов
PARI
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30 июня в 1/16 финала чемпионата мира встретятся сборные Нидерландов и Марокко. Матч пройдет на стадионе «ББВА» в мексиканской Гуадалупе и начнется в 04:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и изучила ставки клиентов.

Фаворитом букмекеры считают европейцев. Победа Нидерландов в основное время идет за 2.25 (около 43% вероятности). Успех Марокко оценен в 3.70 (примерно 26%), ничья — в 3.15 (около 31%).

С учетом возможного овертайма и пенальти на «оранжевых» можно поставить за 1.60 (около 59%), на марокканцев — за 2.35 (примерно 41%).

Интересно, что в денежном выражении на победу Марокко в основное время сделано более 76% ставок. На Нидерланды — около 22%, на ничью — 2%. При этом на проход в 1/8 финала 89% ставок приходится на команду Рональда Кумана и лишь 11% — на африканскую сборную.

Аналитики PARI склоняются к невысокой результативности. Тотал больше 2.5 идет за 2.20, меньше 2.5 — за 1.68. На голы обеих команд можно поставить за 1.80, на «сухой» матч одной из сторон — за 2.00.

Среди игроков сборной Нидерландов выделяется Брайан Бробби — на его гол дают 3.10 (на турнире у него уже три мяча). Стать лучшим бомбардиром ЧМ он может за 50.00. Также в числе вероятных авторов голов — Коди Гакпо (3.10) и Мемфис Депай (3.10). У Марокко обращает на себя внимание Исмаэль Сайбари — 4.00 за гол (забивал в каждом матче на турнире).

Самая крупная ставка на матч среди клиентов PARI — 8 000 000 рублей на победу Марокко в основное время за 3.70. Чистый выигрыш в случае успеха — 21 600 000 рублей. Другой игрок поставил 400 000 рублей на экспресс из двух событий с общим коэффициентом 13.50, включив туда победу Нидерландов за 2.25. Потенциальный чистый выигрыш — 5 000 000 рублей.

Как соперники дошли до 1/16 финала

Нидерланды выиграли группу F: ничья с Японией (2:2), победы над Швецией (5:1) и Тунисом (3:1). Коэффициент на чемпионство «оранжевых» — 17.00, на выход в финал — 8.00.

Марокко заняло второе место в квартете С: ничья с Бразилией (1:1), победы над Шотландией (1:0) и Гаити (4:2). Шансы «Атласских львов» на победу в турнире оценены в 50.00, на финал — 20.00.

В 1/8 финала победитель этой пары встретится с Канадой, которая ранее минимально обыграла ЮАР.

Спецпредложение PARI: возврат 10% за экспрессы, собранные из матчей мундиаля. Учитываются все ставки — как выигравшие, так и проигравшие.

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