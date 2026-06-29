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Регистрация в БК Олимп — пошаговая инструкция

Обновлено:
Хотите пройти регистрацию в БК Олимп за 3 минуты и получить приветственный бонус до 30 000 рублей? Мы подготовили подробную инструкцию. Паспорт вам не потребуется, для регистрации достаточно ввести номер телефона. Мы также расскажем о самых распространенных ошибках новичков и способах их устранения.
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  • Действие
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Возраст

18+

Телефон

Необходим

Паспорт

Нужен для идентификации

Время

Не более 3 минут

Бонус

30 000 ₽

Регистрация в Олимпе за 3 минуты

В БК Олимп регистрация занимает 3 минуты. Беттору необходимо:

  1. Открыть сайт или приложение букмекерской конторы.
  2. Запросить регистрационную анкету.
  3. Заполнить все обязательные поля.
  4. Подтвердить введенный номер телефона.

Далее отдельно рассмотрим, как зарегистрироваться в БК Olimp на сайте и в мобильном приложении.

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Как зарегистрироваться в Олимп с мобильного телефона

Зарегистрироваться в БК Олимп со смартфона можно за 5 шагов. Игроку следует:

1. Зайти на сайт букмекерской конторы с телефона.

2. Нажать на «Регистрация».

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3. Заполнить анкету: ввести номер телефона и дату рождения.

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4. Согласиться с правилами БК и подтвердить совершеннолетие.

5. Ввести одноразовый код из СМС в соответствующем поле.

После этого перед беттором откроется страница верификации.

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  • Мин. депозит
  • Коэффициент
  • Действие
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Регистрация в Олимп через приложение Android, iOS

Чтобы зарегистрироваться в легальной букмекерской конторе через мобильное приложение, беттору нужно:

1. Скачать приложение Olimp на смартфон.

2. Нажать на «Зарегистрироваться».

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3. Ввести номер телефона, подтвердить согласие с правилами БК и нажать на «Продолжить».

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4. Ввести одноразовый код.

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Если сообщение от букмекера не поступило, через 3 минуты запросите SMS повторно.

Как зарегистрироваться в Олимп с компьютера

Регистрация в БК Olimp с компьютера длится в течение 2-3 минут. Пользователю следует:

1. Открыть сайт букмекерской конторы.

2. Кликнуть на «Регистрация».

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3. Ввести номер телефона и дату рождения.

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4. Поставить галочку в чекбоксе.

5. Ввести одноразовый проверочный код.

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Если игрок ввел верную информацию, его перенаправят на страницу верификации. 

Бонус за регистрацию в Olimp

БК «Олимп» предлагает новым клиентам приветственный бонус до 30 000 рублей. Для получения фрибета нужно внести от 1000 рублей и выполнить однократный отыгрыш суммы депозита с коэффициентом от 1.30. 

Идентификация в Olimp

Идентификация в «Олимп» — обязательное условие для всех новых игроков. Без нее контора не допустит беттора к пополнению счета, приветственному бонусу и спортивным ставкам.

Способ

Время

Когда подходит

Т-ID

В пределах 3 минут

Владельцам карт Т-Банка

Сбер-ID

В пределах 3 минут

Владельцам карт Сбера

Госуслуги

В пределах 3 минут

При подтвержденном аккаунте на Госуслугах

Форма на сайте

До 5 минут

В остальных ситуациях

  • Букмекер
  • Бонус
  • Отыгрыш
  • Мин. депозит
  • Коэффициент
  • Действие
  • Олимп30000 ₽x11000 ₽1.3
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    Условия Бонус новым игрокам по промокоду + страховка первой ставки

«На любой платформе БК также можно зарегистрироваться через Sber-ID и T-ID. В этом случае вы сразу подтверждаете личность, что экономит до 10 минут».

Регистрация иностранным гражданам

Букмекерская контора регистрирует иностранцев по сим-карте российского сотового оператора. Однако им нужно пройти очную верификацию в ППС любого другого букмекера с ЦУПИС. 

Возможные проблемы при регистрации

Теперь вы знаете, как проходит регистрация в конторе. Фактически от игрока требуется правильно заполнить небольшую анкету. Однако даже на этом этапе возникают затруднения и проблемы. Мы проанализировали отзывы игроков, выявили самые частые сложности и предложили пути их решения.    

Проблема

Решение

❌ Не поступает SMS✔️ Проверьте качество сигнала.
✔️ Убедитесь, что номер введен правильно.
✔️ Отключите в настройках «Режим не беспокоить», «В полете».
✔️ Выключите защиту от спама.
✔️ Запросите новый код.
✔️ Обратитесь в службу поддержки.
❌ Ошибки верификации✔️ Проверьте персональную информацию на опечатки.
✔️ Используйте альтернативный способ верификации.
✔️ Обратитесь в поддержку.

Связаться со службой технической поддержки можно по телефону 8-800-234-87-44, электронной почте help@olimp.bet и через онлайн-чат. 

Заключение

В БК Olimp регистрация занимает не более 2-3 минут. Чтобы вам не пришлось тратить время еще и на идентификацию, рекомендуем регистрироваться через Т-ID или «Сбер-ID». Это позволит автоматически подтвердить личность и сэкономить время на верификации .  

FAQ

Обязательно ли проходить верификацию в Олимп? 

Да. Верификация для новых клиентов — это обязательная процедура. Без нее они не смогут внести деньги на счет Olimp. 

Что делать, если не получилось пройти регистрацию? 

Если вы не смогли зарегистрироваться, рекомендуем выяснить причину проблемы и устранить ее. Часто трудности возникают из-за ошибок в номере телефона.

Какой способ регистрации самый быстрый? 

Быстрее всего можно зарегистрироваться через идентификаторы банков. В таком случае вы сразу проходите верификацию и получаете доступ к ставкам.

Можно ли зарегистрироваться в БК Olimp через соцсети? 

Нет. Такой способ регистрации не предусмотрен

Можно ли зарегистрировать несколько аккаунтов? 

Нет. В БК Olimp запрещено владеть несколькими аккаунтами. Нарушителей ждет блокировка с перерасчетом всех ставок.

Есть ли у Олимп бонус при регистрации? 

Да. БК «Олимп» предлагает новичкам приветственный фрибет до 30 000 рублей. Его выдают после пополнения и отыгрыша.

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Валентин ВасильевАвтор

В журналистике с 2007 года. Автор десятков статей по футболу, баскетболу, хоккею.

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