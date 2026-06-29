Регистрация в БК Олимп — пошаговая инструкция

Теперь вы знаете, как проходит регистрация в конторе. Фактически от игрока требуется правильно заполнить небольшую анкету. Однако даже на этом этапе возникают затруднения и проблемы. Мы проанализировали отзывы игроков, выявили самые частые сложности и предложили пути их решения.

Проблема Решение ❌ Не поступает SMS ✔️ Проверьте качество сигнала.

✔️ Убедитесь, что номер введен правильно.

✔️ Отключите в настройках «Режим не беспокоить», «В полете».

✔️ Выключите защиту от спама.

✔️ Запросите новый код.

✔️ Обратитесь в службу поддержки. ❌ Ошибки верификации ✔️ Проверьте персональную информацию на опечатки.

✔️ Используйте альтернативный способ верификации.

✔️ Обратитесь в поддержку.

Связаться со службой технической поддержки можно по телефону 8-800-234-87-44, электронной почте help@olimp.bet и через онлайн-чат.