Регистрация в БК Беттери — пошаговая инструкция

Сначала мы разберемся, как зарегистрироваться в Беттери с мобильного телефона. Для этого игроку необходимо:

1. Зайти на сайт букмекера со смартфона и нажать на «Регистрация».

2. Ввести номер телефона, пароль, поставить галочку в чекбоксе и нажать на «Зарегистрироваться».

3. Ввести одноразовый код из SMS.

Букмекерская контора также дублирует сообщение в Telegram и MAX. Обычно БК рассылает коды по всем возможным каналам одновременно.