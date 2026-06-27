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ГлавнаяЧМ-26Сборная Аргентины с Месси разгромит Иорданию на ЧМ-2026, считают бетторы

Сборная Аргентины с Месси разгромит Иорданию на ЧМ-2026, считают бетторы

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При этом лучший бомбардир турнира, вероятно, начнет матч в запасе
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

28 июня в заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 сойдутся участники квартета J – сборные Аргентины и Иордании. Игра состоится на стадионе AT&T в Арлингтоне и начнется в 05:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы соперников и изучила ставки клиентов. 

Букмекеры считают Аргентину явным фаворитом встречи. Коэффициент на победу Лионеля Месси и компании составляет 1,19, что соответствует примерно 80% вероятности. Поставить на ничью можно за 7,30 (около 13%), на успех Иордании – за 15,00 (приблизительно 6%).

Клиенты PARI уверены в триумфе действующих чемпионов мира: более 99% от общего оборота ставок на исход встречи приходится на победу Аргентины.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ИОРДАНИЯ – АРГЕНТИНА

Аналитики PARI предполагают, что матч получится результативным. Поставить на тотал больше 2,5 гола можно по коэффициенту 1,58. Обратный исход (тотал 2,5 меньше) доступен за 2,40. ТБ 3,5 идет за 2,35. Гол Иордании оценен в 2,30. Индивидуальный тотал Аргентины больше 2,5 мяча предложено взять за 1,93.

Самым вероятным автором гола считается Месси (1,55), на счету которого на этом турнире уже пять забитых мячей. На то, что Лео откроет счет, котировка – 2,50. Если до конца ЧМ Месси оформит еще один хет-трик, сыграет пари за 5,00. Месси лидирует в гонке бомбардиров мундиаля. Поставить на то, что он сохранит первую строчку по итогам турнира, можно за 2,80.

Аргентина с шестью очками гарантировала себе первое место в группе J, а Иордания, наоборот, лишилась шансов на плей-офф. Альбиселесте входит в топ-3 фаворитов ЧМ. Ставка на то, что Месси и компания выиграют второй мундиаль подряд, доступна за 7,00. Проход Аргентины в финал можно взять за 3,80, а в полуфинал – за 2,10.

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