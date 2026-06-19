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Победа Швейцарии над Боснией на ЧМ-2026 принесла клиенту букмекеров более 10 000 000 рублей

Обновлено:
Крупнейшие ставки, выигрыши и проигрыши игрового дня
Руслан Ипполитов
PARI
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18 июня на ЧМ-2026 завершился первый тур и стартовал второй. Теперь на мундиале все команды сыграли хотя бы по одному матчу.  Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев подвел итоги дня.

Итоги 18 июня на ЧМ-2026

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День стартовал встречей Ганы и Панамы. Этот матч оказался не так богат на опасные моменты, но гола зрители все же дождались — на пятой добавленной ко второму тайму минуте Калеб Йиренки принес победу африканской сборной.

Следом на чемпионате мира дебютировал Узбекистан. Команда Фабио Каннаваро достойно выглядела во встрече с Колумбией, но более мастеровитый соперник взял свое — 3:1.

Чехия и ЮАР открыли программу второго тура группового этапа. Европейцы забили быстрый гол усилиями Михала Садилека, но пропустили с пенальти во втором тайме, а в концовке африканцы были даже ближе к победе. В итоге ничья 1:1, которая не устроила ни одну из команд.

Завершился день матчем Швейцарии с Боснией и Герцеговиной. До 74-й минуты здесь горели нули на табло, а затем прорвало — в оставшееся время команды забили сразу пять мячей, четыре из которых на счету швейцарцев. Дублем отметился Жоан Манзамби, а боснийцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления Тарика Мухаремовича. 

Матч Швейцария — Босния стал самым крупным по объемам пари

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Больше всего ставок в денежном выражении PARI 18 июня приняла на встречу Швейцарии и Боснии и Герцеговины. На эту игру пришлось около 35% от общего оборота ставок на матчи дня ЧМ-2026. Примерно 27% было сделано на встречу Чехии и ЮАР, около 21% на матч Узбекистан — Колумбия. Противостояние Ганы и Панамы заинтересовало игроков меньше всего — на эту встречу было сделано приблизительно 17% от общего оборота.

Доля ставок в прематче составила почти 60% от общего оборота на матчи дня, на пари в лайве — чуть больше 40%.

Самым удачной для PARI оказалась встреча Чехии и ЮАР. Матч завершился ничейным исходом, к тому же голов было немного. Около 86% от всего объема ставок на исход игры здесь пришлось на команду Мирослава Коубека, а на ничью, которой завершился матч — примерно 8%.

Также компания получила прибыль по матчу Ганы и Панамы, который завершился минимальной победой африканцев. Здесь на победу африканцев пришлось около 63% от всего объема ставок на исход встречи.

Остальные матчи дня оказались удачными для игроков. Больше всего выигрышей они получили по матчу Узбекистан — Колумбия. Клиенты здесь активно ставили на фаворита — более 82% от общего объема ставок на исход встречи пришлись на колумбийцев. К тому же игра оказалась «верховой» и обе команды забили.

Также для игроков удачно сложилась встреча Швейцарии и Боснии. Здесь чуть менее 86% от общего объема ставок на исход игры пришлось на команду Мурата Якина. Швейцарцы не подвели — крупно победили.

Интересные выигрыши и проигрыши

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Один из самых крупных выигрышей по ставкам на матчи 18 июня пришелся на матч Швейцарии и Боснии. Игрок поставил 6 630 000 рублей на победу швейцарцев с коэффициентом 1.58. Пришлось понервничать — счет команда Мурата Якина открыла только на 74-й минуте, но в итоге уверенно выиграла. На выплату автор пари получил 10 475 400 рублей.

516 000 рублей в 1 728 600 рублей превратил клиент PARI, который при счете 0:1 поставил на то, что обе команды смогут забить в матче Узбекистана и Колумбии. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 3.35. Исторический для сборной Узбекистана гол на 60-й минуте забил Аббосбек Файзуллаев, а клиенту компании этот гол принес крупный выигрыш.

Еще один игрок поставил 860 000 рублей при счете 1:1 в матче Чехии и ЮАР на то, что голов больше не будет, с коэффициентом 1.35. И он оказался прав — даже реальных голевых моментов команды не создали. На выплату автор пари получил 1 161 000 рублей.

Другой клиент компании поставил 144 500 рублей на победу Ганы над Панамой с котировкой 2.40. Успех пришел на пятой добавленной ко второму тайму минуте в виде гола Калеба Йиренки. На выплату игрок получил 346 800 рублей.

К сожалению, 18 июня были и крупные проигрыши. 8 000 000 рублей поставил один из клиентов PARI на победу Панамы над Ганой с коэффициентом 3.30. В равной борьбе панамцы могли и выиграть, но пропустили гол на последних секундах матча и уступили.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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