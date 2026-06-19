Победа Швейцарии над Боснией на ЧМ-2026 принесла клиенту букмекеров более 10 000 000 рублей

День стартовал встречей Ганы и Панамы. Этот матч оказался не так богат на опасные моменты, но гола зрители все же дождались — на пятой добавленной ко второму тайму минуте Калеб Йиренки принес победу африканской сборной.

Следом на чемпионате мира дебютировал Узбекистан. Команда Фабио Каннаваро достойно выглядела во встрече с Колумбией, но более мастеровитый соперник взял свое — 3:1.

Чехия и ЮАР открыли программу второго тура группового этапа. Европейцы забили быстрый гол усилиями Михала Садилека, но пропустили с пенальти во втором тайме, а в концовке африканцы были даже ближе к победе. В итоге ничья 1:1, которая не устроила ни одну из команд.

Завершился день матчем Швейцарии с Боснией и Герцеговиной. До 74-й минуты здесь горели нули на табло, а затем прорвало — в оставшееся время команды забили сразу пять мячей, четыре из которых на счету швейцарцев. Дублем отметился Жоан Манзамби, а боснийцы доигрывали матч в меньшинстве после удаления Тарика Мухаремовича.