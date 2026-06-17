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Клиент букмекеров поставил почти 250 000 рублей на Колумбию в матче ЧМ-2026 с Узбекистаном

Обновлено:
Исторический день для Узбекистана
Руслан Ипполитов
PARI
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18 июня в первом туре группового этапа ЧМ-2026 встретятся сборные Колумбии и Узбекистана. Матч пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико, стартовый свисток прозвучит в 5:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила расстановку сил и поделилась  данными о распределении ставок клиентов.

Фаворитом встречи аналитики называют Колумбию. Победа южноамериканцев идет за 1.38, что соответствует вероятности около 70%. Успех Узбекистана котируется значительно выше — за 10.00 (примерно 20%), ничья — за 4.80 (около 10%).

Клиенты PARI в основном поддерживают оценку букмекеров: почти 98% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу Колумбии.

Один из игроков загрузил 238 700 рублей на победу колумбийцев за 1.40. Это пари вошло в экспресс из четырех событий с итоговым коэффициентом 3.39. Другой клиент выбрал ставку на индивидуальный тотал Колумбии больше 1.5 гола за 1.60 и добавил ее в экспресс из четырех матчей с коэффициентом 8.20. Сумма ставки — 100 000 рублей.

Букмекеры допускают результативный сценарий. Тотал больше 2.5 оценивается в 1.95, меньше — в 1.88. Высоко котируется вариант, при котором забьет только Колумбия, — коэффициент 2.02. Если же команды обменяются голами, сыграет ставка за 2.35.

Наиболее вероятными авторами голов считаются нападающие Колумбии Луис Диас и Луис Суарес: коэффициенты на их голы — 2.05 и 2.20 соответственно. Среди узбекистанцев букмекеры выделяют Эльдора Шомуродова (4.40). Шансы форварда «Краснодара» Джона Кордобы отличиться оцениваются в 2.50.

Сборная Колумбии рассматривается как одна из «темных лошадок» турнира. Коэффициент PARI на победу команды на ЧМ-2026 — 60.00. Для сравнения, аналогичная ставка на Узбекистан доступна за 1500.00. Выход из группы для узбеков расценивается как большой успех (коэффициент 2.70), при этом ставка на выход Узбекистана и Колумбии в 1/8 финала котируется за 12.00 и 1.80 соответственно.

К чемпионату мира PARi запустила специальное предложение для игроков — возврат 10% на экспрессы, собранные из матчей турнира. Учитываются все ставки, включая те, которые не сыграли.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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