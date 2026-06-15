Клиент букмекеров выиграл более 15 млн рублей в первый день ЧМ-2026

Старт чемпионата мира по футболу преподнес несколько неожиданных результатов, которые не стали проблемой для игроков PARI — многие из них сумели правильно спрогнзировать исходы самых непредсказуемых матчей.

Крупнейший выигрыш составил 13 502 416 рублей. Клиент компании поставил 3 857 833 рубля на ничью во встрече Нидерландов и Японии (коэффициент 3.50). Гол японцев на 89-й минуте принес итоговую ничью 2:2 и чистую прибыль беттору в размере 9 644 583 рубля.

Самая крупная выплата на старте турнира достигла 15 358 404 рублей. Ее обладатель поставил 10 592 003 рубля на победу Мексики над ЮАР в матче открытия (коэффициент 1.45). Хозяева турнира уверенно выиграли 2:0, а чистый выигрыш игрока составил 4 766 401 рубль.

Еще один успешный прогноз принес клиенту PARI 6 688 066 рублей. Ставка в 2 432 024 рубля на ничью в матче Бразилии и Марокко (коэффициент 3.75) полностью оправдалась — команды разошлись миром, а общий выигрыш достиг 9 120 090 рублей.