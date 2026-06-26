Клиенты букмекеров ставят на победу Франции над Норвегией в матче ЧМ-2026

26 июня на групповом этапе ЧМ-2026 встретятся сборные Норвегии и Франции. Матч в Фоксборо начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и изучила предпочтения своих клиентов.

Фаворитом встречи букмекеры считают сборную Франции. Победа двукратных чемпионов мира оценивается коэффициентом 1.60 (вероятность около 60%). Ничья доступна за 4.50 (примерно 22%), успех Норвегии — за 5.10 (около 18%).

Клиенты PARI практически не сомневаются в победе французов: почти 95% от общего объема ставок на исход приходится на команду Дешама, 3% — на ничью и 2% — на победу Норвегии.

Аналитики PARI ожидают результативной игры. Ставка на тотал больше 2.5 гола принимается за 1.50 — этот исход проходил в 11 последних матчах подряд с участием французов. Тотал меньше 2.5 доступен за 2.65. На обмен голами можно поставить за 1.55, на то, что одна из команд не забьет — за 2.45.

На рынке точного счета наиболее вероятным считается победа Франции 2:1 за 8.50. Среди бомбардиров главные претенденты — Килиан Мбаппе (1.90) и Эрлинг Холанд (2.40). В двух стартовых турах оба оформили по четыре мяча и уступают в гонке бомбардиров только Лионелю Месси (2.70). Дубль Мбаппе оценивается коэффициентом 6.50, дубль Холанда — 10.00.

Самая крупная ставка на матч — 282 500 рублей. Один из клиентов собрал экспресс из шести событий с общим коэффициентом 2.57, включив в него прогноз на ничью или победу Франции (коэф. 1.19).

Обе команды стартовали на турнире с двух побед — над Сенегалом и Ираком соответственно — и с шестью очками досрочно гарантировали себе выход в плей-офф. Франция опережает Норвегию по разнице мячей и возглавляет группу I. Победитель квартета в 1/16 финала встретится с Кот-д'Ивуаром.

Аналитики PARI считают Францию главным фаворитом всего чемпионата: коэффициент на ее третью победу на мундиале — 5.00. На третий подряд выход французов в финал можно поставить за 3.00. Шансы Норвегии дойти до финала оцениваются в 17.00, на победу скандинавской команды в турнире дают 35.00.

Для клиентов PARI действует специальное предложение к ЧМ-2026 — кэшбек 10% за экспрессы, собранные из матчей турнира. Учитываются как выигрышные, так и проигравшие ставки.