Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяНовостиИгнашевич выбрал между Марадоной и Месси: «Он играл против извергов и делал это с улыбкой»

Игнашевич выбрал между Марадоной и Месси: «Он играл против извергов и делал это с улыбкой»

Обновлено:
Мостовой не согласен!
Руслан Ипполитов
БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

В шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» экс-игрок ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич признался, что считает Марадону более талантливым игроком, чем Лионель Месси.

Вчера Месси исполнилось 39 лет. На ЧМ-2026 он за два матча забил пять голов.

– Надо признать, что Месси превзошел Марадону в истории футбола. Это крутейший игрок, который был и есть. Но Марадона делал уже тогда то, за что мы любим Месси сейчас. Он так же брал мяч, мог обыграть всю команду и забить, вытаскивал в одиночку матчи самого высокого уровня. Он мог в одиночку влиять на матч, и влиять с артистизмом, неповторимой харизмой, с улыбкой на лице и дерзостью. Мы прекрасно понимали, что он – парень со двора, а не из богатой семьи, не из школы «Боки» или «Ривер Плейта». 

Еще один важный момент – Марадона играл в те времена, когда не было подготовки к сопернику, не было аналитики. Он ехал на матч, не зная, в какую схему играет команда, антропометрию игроков, кто обороняется. Он даже не знал, на каком поле будут играть. Если посмотреть хроники, они играли на огородах, на поле без травы. Он приезжал, играл против извергов и убийц, и делал это с улыбкой на лице, за что мы его и любим. 

К сожалению, он в свое время не встретил свою Антонеллу (жена Месси), которая могла с ним провести всю жизнь и помочь избежать тех проблем, которые были у Марадоны, – сказал Игнашевич

Другой участник шоу от БЕТСИТИ, экс-игрок «Сельты» и сборной СССР/России Александр Мостовой не согласился с Игнашевичем и назвал Месси самым талантливым игроков в истории футбола. 

– Постоянно сейчас говорят, что раньше был другой футбол, медленнее двигались, не было никаких схем. Если Месси в 39 лет с сегодняшней интенсивностью бегает, обыгрывает, то что бы он делал в те годы, когда Марадона играл? Сравнивать эти величины просто невозможно. Но почему Месси сегодня играть намного тяжелее. Пять африканцев стоят, а он их валтузит туда-сюда. Смог бы Марадона их обыграть? 

Я отталкиваюсь от этого и от статистики. Человек выиграл восемь «Золотых мячей», а если бы не было Роналду, то выиграл бы все 15. Побил все возможные рекорды, а сейчас продолжает возить 20-25-летних, – парировал Мостовой

В новом шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь» главными героями выступают Мостовой и Игнашевич. Каждую неделю эксперты обсуждают пять самых жарких событий ЧМ, предлагая разный взгляд на события. Кто был убедительнее в доводах, решит приглашенный гость. Во втором выпуске гостем выступил болельщик сборной России, актер «Квартета И» Ростислав Хаит.

Полный выпуск можно посмотреть на VKВидео.

Ранее по теме:Александр Мостовой рассказал о рождении сына в шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь»

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Сборная Аргентины с Месси разгромит Иорданию на ЧМ-2026, считают бетторы
Сборная Аргентины с Месси разгромит Иорданию на ЧМ-2026, считают бетторы
ЧМ-26
Клиенты букмекеров не верят в победу Узбекистана над ДР Конго в матче ЧМ-2026
Клиенты букмекеров не верят в победу Узбекистана над ДР Конго в матче ЧМ-2026
ЧМ-26
Клиент букмекеров выиграл 2 700 000 рублей по ставке на матч Эквадор — Германия на ЧМ-2026
Клиент букмекеров выиграл 2 700 000 рублей по ставке на матч Эквадор — Германия на ЧМ-2026
Новости
Месси и Мбаппе: историческая дуэль снайперов. Обогнали Клозе и спорят за титул лучшего снайпера в истории ЧМ
Месси и Мбаппе: историческая дуэль снайперов. Обогнали Клозе и спорят за титул лучшего снайпера в истории ЧМ
ЧМ-26
Рекорды Месси и Рума, крах Турции, проклятие шамана и жуткая травма: итоги 2 тура чемпионата мира по футболу 2026
Рекорды Месси и Рума, крах Турции, проклятие шамана и жуткая травма: итоги 2 тура чемпионата мира по футболу 2026
ЧМ-26
Игнашевич выбрал между Марадоной и Месси: «Он играл против извергов и делал это с улыбкой»
Игнашевич выбрал между Марадоной и Месси: «Он играл против извергов и делал это с улыбкой»
Новости
«Марафон» рассчитал ставки на гол Узбекистана в пользу игроков
«Марафон» рассчитал ставки на гол Узбекистана в пользу игроков
Новости
Клиент PARI поставил 9 000 000 рублей на гол в матче Португалия – Узбекистан
Клиент PARI поставил 9 000 000 рублей на гол в матче Португалия – Узбекистан
Новости
Матчи Бельгия — Иран и Эквадор — Кюрасао вошли в топ-5 самых прибыльных для букмекеров на ЧМ-2026
Матчи Бельгия — Иран и Эквадор — Кюрасао вошли в топ-5 самых прибыльных для букмекеров на ЧМ-2026
Новости
Победа Швейцарии над Боснией на ЧМ-2026 принесла клиенту букмекеров более 10 000 000 рублей
Победа Швейцарии над Боснией на ЧМ-2026 принесла клиенту букмекеров более 10 000 000 рублей
Новости

Новое

loading