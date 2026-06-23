Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяНовостиКлиент PARI поставил 9 000 000 рублей на гол в матче Португалия – Узбекистан

Клиент PARI поставил 9 000 000 рублей на гол в матче Португалия – Узбекистан

Гранд против дебютанта
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

23 июня сборные Португалии и Узбекистана встретятся во втором туре группового этапа ЧМ-2026. Игра пройдет на «NRJ Стэдиум» в американском Хьюстоне, начало встречи – в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о крупных ставках клиентов. 

Аналитики PARI почти не сомневаются в победе португальцев. Ставки на успех Криштиану Роналду и компании принимаются по коэффициенту 1,16, что соответствует 83% вероятности. Сенсационный триумф Узбекистана можно взять за 20.00 (около 12%), ничью – за 8,00 (приблизительно 5%).

Клиенты PARI также склоняются к победе Португалии: на фаворита приходится более 99% от общего объема ставок на исход матча. 

Один из игроков поставил 2 800 000 руб. на победу европейцев по коэффициенту 1,17. Впрочем, самая крупная ставка в этой игре сделана на голы. Клиент заключил пари на сумму 9 000 000 руб. на то, что в матче будет забит хотя бы один мяч. Ставка принята по коэффициенту 1,02 и может принести игроку 180 000 руб. чистой прибыли.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ПОРТУГАЛИЯ – УЗБЕКИСТАН

Учитывая разницу команд в классе, аналитики считают, что в этом матче будет минимум три гола. Ставки на тотал больше 2,5 принимаются по коэффициенту 1,50, ТМ 2,5 котируется за 2,55. При этом букмекеры не ждут обмена голами: вариант «обе забьют» оценивается коэффициентом 2,80. Если отличится только Португалия, сыграет ставка за 1,57.

Наиболее вероятным автором гола у португальцев считается Криштиану Роналду – его результативный удар доступен в линии за 1,60. В сборной Узбекистана надежды связаны с Эльдором Шомуродовым, забитый им мяч котируется за 6,00. Однако ранее колумбийцам забил Аббосбек Файзуллаев. Если он огорчит Португалию, сыграет коэффициент 9,00. Среди других португальцев футболистов выделяются Гонсалу Рамуш (2,00) и Бруну Фернандеш (2,70). Впрочем, единственный мяч за эту сборную забил Жоау Невеш, и, если он снова отличится, зайдет пари за 5,00.

Португальцы начали групповой этап ничьей с Конго (1:1), а Узбекистан уступил Колумбии (1:3). Несмотря на осечку, «Команда избранных» по-прежнему входит в число фаворитов мундиаля – ставки на итоговый триумф Португалии принимаются по коэффициенту 11,00. Шансы португальцев занять первое место в квартете котируются по 1,95. В то же время для Узбекистана большим успехом станет даже выход из группы – попадание дебютанта ЧМ в плей-офф котируется за 4,50.

PARI подготовила к ЧМ-2026 специальное предложение для игроков — возврат 10% за экспрессы, собранные из матчей мундиаля. Акция распространяется как на выигрышные, так и на проигравшие ставки.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент PARI поставил 9 000 000 рублей на гол в матче Португалия – Узбекистан
Клиент PARI поставил 9 000 000 рублей на гол в матче Португалия – Узбекистан
Новости
Матчи Бельгия — Иран и Эквадор — Кюрасао вошли в топ-5 самых прибыльных для букмекеров на ЧМ-2026
Матчи Бельгия — Иран и Эквадор — Кюрасао вошли в топ-5 самых прибыльных для букмекеров на ЧМ-2026
Новости
Победа Швейцарии над Боснией на ЧМ-2026 принесла клиенту букмекеров более 10 000 000 рублей
Победа Швейцарии над Боснией на ЧМ-2026 принесла клиенту букмекеров более 10 000 000 рублей
Новости
Александр Мостовой рассказал о рождении сына в шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь»
Александр Мостовой рассказал о рождении сына в шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь»
Новости
10 360 000 рублей принесла беттору победа Франции над Сенегалом на ЧМ-2026
10 360 000 рублей принесла беттору победа Франции над Сенегалом на ЧМ-2026
Новости
Как ставить на ЧМ-2026 по футболу: полный гайд
Как ставить на ЧМ-2026 по футболу: полный гайд
ЧМ-26
Месси против Роналду на чемпионате мира: статистика, прогнозы и коэффициенты букмекеров
Месси против Роналду на чемпионате мира: статистика, прогнозы и коэффициенты букмекеров
ЧМ-26
Клиент букмекеров выиграл более 15 млн рублей в первый день ЧМ-2026
Клиент букмекеров выиграл более 15 млн рублей в первый день ЧМ-2026
Новости
Клиенты букмекеров ставят на Бразилию в матче первого тура ЧМ-2026 против Марокко
Клиенты букмекеров ставят на Бразилию в матче первого тура ЧМ-2026 против Марокко
Новости
БЕТСИТИ получил серебро и две бронзы на премии MVP Awards
БЕТСИТИ получил серебро и две бронзы на премии MVP Awards
Новости

Новое

loading