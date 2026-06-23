Клиент PARI поставил 9 000 000 рублей на гол в матче Португалия – Узбекистан

23 июня сборные Португалии и Узбекистана встретятся во втором туре группового этапа ЧМ-2026. Игра пройдет на «NRJ Стэдиум» в американском Хьюстоне, начало встречи – в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о крупных ставках клиентов.

Аналитики PARI почти не сомневаются в победе португальцев. Ставки на успех Криштиану Роналду и компании принимаются по коэффициенту 1,16, что соответствует 83% вероятности. Сенсационный триумф Узбекистана можно взять за 20.00 (около 12%), ничью – за 8,00 (приблизительно 5%).

Клиенты PARI также склоняются к победе Португалии: на фаворита приходится более 99% от общего объема ставок на исход матча.

Один из игроков поставил 2 800 000 руб. на победу европейцев по коэффициенту 1,17. Впрочем, самая крупная ставка в этой игре сделана на голы. Клиент заключил пари на сумму 9 000 000 руб. на то, что в матче будет забит хотя бы один мяч. Ставка принята по коэффициенту 1,02 и может принести игроку 180 000 руб. чистой прибыли.

Учитывая разницу команд в классе, аналитики считают, что в этом матче будет минимум три гола. Ставки на тотал больше 2,5 принимаются по коэффициенту 1,50, ТМ 2,5 котируется за 2,55. При этом букмекеры не ждут обмена голами: вариант «обе забьют» оценивается коэффициентом 2,80. Если отличится только Португалия, сыграет ставка за 1,57.

Наиболее вероятным автором гола у португальцев считается Криштиану Роналду – его результативный удар доступен в линии за 1,60. В сборной Узбекистана надежды связаны с Эльдором Шомуродовым, забитый им мяч котируется за 6,00. Однако ранее колумбийцам забил Аббосбек Файзуллаев. Если он огорчит Португалию, сыграет коэффициент 9,00. Среди других португальцев футболистов выделяются Гонсалу Рамуш (2,00) и Бруну Фернандеш (2,70). Впрочем, единственный мяч за эту сборную забил Жоау Невеш, и, если он снова отличится, зайдет пари за 5,00.

Португальцы начали групповой этап ничьей с Конго (1:1), а Узбекистан уступил Колумбии (1:3). Несмотря на осечку, «Команда избранных» по-прежнему входит в число фаворитов мундиаля – ставки на итоговый триумф Португалии принимаются по коэффициенту 11,00. Шансы португальцев занять первое место в квартете котируются по 1,95. В то же время для Узбекистана большим успехом станет даже выход из группы – попадание дебютанта ЧМ в плей-офф котируется за 4,50.

PARI подготовила к ЧМ-2026 специальное предложение для игроков — возврат 10% за экспрессы, собранные из матчей мундиаля. Акция распространяется как на выигрышные, так и на проигравшие ставки.