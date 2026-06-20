Португалия - Узбекистан, 23 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Проанализировав форму команд и статистические тренды, мы подготовили для вас три варианта прогноза на игру: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Трудно представить, что должно произойти, чтобы сборная Португалии повторно недосчиталась очков. Ничья с ДР Конго исключает расслабленность со стороны фаворита. Победа команды Мартинеса выглядит в этой паре наиболее очевидным вариантом.

Сбалансированный. У сборной Узбекистана в последних 10 матчах идентичные показатели забитых и пропущенных мячей - 14-14. У португальцев средняя результативность на этом же отрезке превышает два гола за матч (2.20). При таких вводных перспективной выглядит комбинация из победы фаворита при общем количестве взятий ворот более 2.5.

Рискованный. У обеих команд шесть из 10 последних матчей были с забитыми и пропущенными мячами. Обмен голами в этой паре не выглядит заведомо нереальным событием.