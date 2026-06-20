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ГлавнаяПрогнозыПортугалия - Узбекистан, 23 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Португалия - Узбекистан, 23 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Хусанов против Криштиану
Валентин Васильев

Португалия - Узбекистан
Команды

23 июня 2026 (20:00) МСК

Начало

Стадион «Эн-Эр-Джи Стэдиум»    (Хьюстон, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Победа Португалии и тотал больше 2.5
Прогноз

1.72
Коэффициент

БЕТСИТИ
5/5Рейтинг
1500 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Португалия - Узбекистан

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Во вторник, 23 июня, сборная Узбекистана проведет второй матч на чемпионате мира по футболу. Соперник у команды Фабио Каннаваро еще более мощный, чем на старте. Удастся ли Хусанову и компании совладать со звездной атакой португальцев?

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
БЕТСИТИ1.207.1015.001.582.42
Winline1.196.4014.001.592.26
PARI 1.206.8016.001.602.35

Португалия

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Сборная Португалии не сумела подтвердить свой статус одного из фаворитов ЧМ-2026 на старте турнира. Ничья с командой ДР Конго - совсем не тот результат, которого ожидали Роберто Мартинес и его футболисты. Однако назвать его неожиданным можно только отчасти. К потере очков европейцами привела их собственная пассивность в комплексе со страстью и напором соперника. Конголезцы это очко заработали. Второй раз подряд такой расслабленности португальцы не должны допустить. 

Последние пять матчей сборной Португалии:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.06.2026

Португалия

1:1

ДР Конго

ЧМ-2026

10.06.2026

Португалия

2:1

Нигерия

Товарищеский матч

06.06.2026

Португалия

2:1

Чили

Товарищеский матч

01.04.2026

США

0:2

Португалия

Товарищеский матч

29.03.2026

Мексика

0:0

Португалия

Товарищеский матч

Узбекистан

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Сборная Узбекистана очков в первом туре не набрала, но своим дебютом на Кубке мира удостоилась положительных отзывов. Пропустив от колумбийцев гол в конце первого тайма, новичок турнира не рассыпался и сравнял счет усилиями бывшего московского армейца Файзуллаева. В конечном итоге более высокий класс южноамериканцев сказался, но парни Фабио Каннаваро до конца матча держали фаворита в напряжении, пока не пропустили третий мяч на девятой компенсированной минуте.

На этот раз рассчитывать на очки узбекистанцам объективно ещё сложнее, чем на старте турнира. Но пример конголезцев должен заряжать их оптимизмом. 

Последние пять матчей сборной Узбекистана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.06.2026Узбекистан

1:3

Колумбия

ЧМ-2026

08.06.2026Нидерланды

2:1

Узбекистан

Товарищеский матч

02.06.2026Канада

2:0

Узбекистан

Товарищеский матч

30.03.2026Узбекистан

0:0, пен. 5:4 

Венесуэла

Серия ФИФА

27.03.2026Узбекистан

3:1

Габон

Серия ФИФА

Личные встречи

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Между собой представители Европы и Азии сыграют впервые. 

Прогнозы на матч

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Проанализировав форму команд и статистические тренды, мы подготовили для вас три варианта прогноза на игру: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Трудно представить, что должно произойти, чтобы сборная Португалии повторно недосчиталась очков. Ничья с ДР Конго исключает расслабленность со стороны фаворита. Победа команды Мартинеса выглядит в этой паре наиболее очевидным вариантом.

Сбалансированный. У сборной Узбекистана в последних 10 матчах идентичные показатели забитых и пропущенных мячей - 14-14. У португальцев средняя результативность на этом же отрезке превышает два гола за матч (2.20). При таких вводных перспективной выглядит комбинация из победы фаворита при общем количестве взятий ворот более 2.5.

Рискованный. У обеих команд шесть из 10 последних матчей были с забитыми и пропущенными мячами. Обмен голами в этой паре не выглядит заведомо нереальным событием.

Прогноз на точный счет

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Аналитики букмекерских компаний считают наиболее вероятным счетом в матче 2:0 (коэффициент 5.60). Мы же, исходя из аргументов, приведенных в предыдущих абзацах, остановимся на менее очевидном варианте.

Ожидаемый счет — 2:1 в пользу Португалии.

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