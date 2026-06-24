Клиент букмекеров поставил 7 700 000 рублей на победу Канады над Швейцарией в третьем туре ЧМ-2026

24 июня в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс» стартует заключительный тур группового этапа чемпионата мира. В квартете B судьбу первого места решат сборные Канады и Швейцарии. Матч начнется в 22:00 по московскому времени, а букмекерская компания PARI оценила расклады соперников и проанализировала предпочтения своих клиентов.

По мнению букмекеров, фаворитом с небольшим перевесом выглядит европейская сборная. Победа Швейцарии оценивается коэффициентом 2.35 (вероятность около 41%). Ничья доступна за 3.15 (примерно 31%), а успех Канады — за 3.45 (приблизительно 28%). Однако игроки PARI придерживаются иной точки зрения и чаще ставят на хозяев турнира: на победу канадцев приходится почти 76% от общего оборота ставок на исход, тогда как на Швейцарию — 18%, на ничью — 6%.

Аналитики не ждут изобилия голов: тотал меньше 2.5 предлагается за 1.75, обратный вариант — за 2.10. Тотал больше 3.5 идет за 3.50, а ставка на то, что забьют обе команды, доступна за 1.72. Шанс канадцев отличиться минимум дважды, оценивается в 3.05 — в прошлом туре они как раз разгромили Катар со счетом 6:0.

В индивидуальных номинациях внимание приковано к Джонатану Дэвиду, оформившему хет-трик в предыдущей игре: на его гол в предстоящем матче дают 3.10, на дубль — 14.00. При этом главным претендентом на взятие ворот букмекеры считают швейцарца Бреля Эмболо (2.80), а голевая передача Гранита Джаки оценивается в 7.00.

Самая крупная ставка на этот матч — 7 700 000 рублей на победу Канады с коэффициентом 3.45. В случае успеха хозяев турнира клиент PARI может получить 26 565 000 рублей.

Обе команды набрали по четыре очка в двух турах и практически гарантировали себе выход в плей-офф. Первое место в группе у Канады оценивается в 1.58, у Швейцарии — в 2.23. Путь швейцарцев до полуфинала идет за 10.00, канадцев — за 15.00. А вот ставка на то, что «Кэнакс» обойдут США и Мексику и станут лучшей сборной среди стран-хозяек, доступна за 5.00.

Для клиентов PARI действует акция к ЧМ-2026: возврат 10% за экспрессы, собранные из матчей турнира. Учитываются как выигрышные, так и проигравшие ставки.