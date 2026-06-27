Иордания – Аргентина, 28 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Партнерский проект
Эти национальные команды попали в группу J. Аргентинцы обыграли и Алжир (3:0), и Австрию (2:0), а потому гарантировали себе выход в плей-офф с первого места. Иорданцы, напротив, не поднимутся выше четвертого и вылетят после группового этапа. На ЧМ-2026 они сначала уступили австрийцам (1:3), а затем – алжирцам (1:2).
После второго тура положение в группе К таково:
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|🇦🇷Аргентина
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|2
|🇦🇹Австрия
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|3
|🇩🇿Алжир
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|4
|🇯🇴Иордания
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
Сборной Иордании предстоит дебютировать на чемпионате мира. Историческое достижение стало вполне ожидаемым следствием прогресса команды, которая в Кубке Азии 2023 г. выиграла серебро. В отборочном цикле иорданцы добились путевки на ЧМ в третьем раунде, то есть на самой ранней стадии из возможных. Дебютировали они в статусе 63-й команды рейтинга ФИФА.
В первом туре иорданцы уступили Австрии со счетом 1:3. Автором исторического гола азиатской команды стал Али Олван. Затем последовало поражение от Алжира – 1:2 и забитый мяч Низара Аль-Рашдана.
Последние пять матчей сборной Иордании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.06.2026
|Иордания
1:2
Алжир
ЧМ-2026
|17.06.2026
|Австрия
3:1
Иордания
ЧМ-2026
|08.06.2026
|Колумбия
2:0
Иордания
Товарищеский матч
|31.05.2026
|Швейцария
4:1
Иордания
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Иордания
2:2
Нигерия
Товарищеский матч
Сборная Аргентины – одна из самых титулованных в истории. Она выиграла чемпионаты мира в 1978 и 1986 гг. при Диего Марадоне, а затем вернула трофей в Катаре-2022 уже с Лионелем Месси в роли главной звезды. Вдобавок аргентинцы победили в двух последних Кубках Америки. В преддверии защиты титула в США, Канаде и Мексике команда вернула себе лидерство в рейтинге ФИФА.
В первом туре ЧМ-2026 аргентинцы разгромили Алжир – 3:0. Затем последовала победа над Австрией – 2:0. Все пять мячей забил Лионель Месси, который установил рекорд по числу голов на чемпионатах мира – 18.
Последние пять матчей сборной Аргентины:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.06.2026
|Аргентина
2:0
Австрия
ЧМ-2026
|17.06.2026
|Аргентина
3:0
Алжир
ЧМ-2026
|10.06.2026
|Аргентина
3:0
Исландия
Товарищеский матч
|07.06.2026
|Аргентина
2:0
Гондурас
Товарищеский матч
|01.04.2026
|Аргентина
5:0
Замбия
Товарищеский матч
Сборные Иордании и Аргентины по футболу ранее не проводили очных матчей на официальном или товарищеском уровне.
Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Иордании и Аргентины: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Понятно, что уровень команд несопоставим. Шанс иорданцев в том, что турнирной мотивации у аргентинцев по большому счету нет. Вот только в составе действующих чемпионов мира ожидается значительная ротация. Например, Месси, судя по словам главного тренера, начнет матч в запасе.
Наверняка резервисты будут стремиться максимально проявить себя, вдобавок их выделит функциональная свежесть. Так что при любых экспериментах аргентинцев с составом мало сомнений в их итоговой победе. Тем более что глубина резерва очень впечатляет, а команда обладает цельностью и высоким запасом прочности.
Для удобства пользователей мы собрали лучшие бонусы БК для чемпионата мира 2026 года на одной странице.
Сбалансированный. Сборная Иордании забила по разу в обоих прошлых матчах ЧМ, но не обошлось без везения. Конкретики в атаке у команды было очень мало. Суммарно она наиграла примерно на один ожидаемый гол. Аргентинцы же не пропустили ни разу и выглядели очень надежно в обороне – у соперников толком не было шансов. Полагаем, в матче с Иорданией эта серия продолжится. Едва ли скромная атака азиатской команды сумеет взломать топ-защиту действующих чемпионов мира.
Рискованный. Сборная Иордании выглядит достойно относительно многих аутсайдеров, но хватает её на тайм с небольшим. Четыре из пяти мячей команда пропустила после 68-й минуты. Держать уровень на протяжении всей встречи иорданцам явно не под силу. Рискнем предположить, что второй тайм окажется результативнее первого – вероятно, за счет аргентинцев.
Самый ожидаемый вариант в линии букмекеров – 2:0 в пользу Аргентины. Но мы попробуем более фестивальную опцию. На 4:0 PARI дает котировку 8,50.
Ожидаемый счет – 4:0 в пользу сборной Аргентины.