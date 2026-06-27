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ГлавнаяПрогнозыИордания – Аргентина, 28 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Иордания – Аргентина, 28 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Месси в запасе?
Александр Бокулёв

Иордания – Аргентина

Команды

28 июня 2026 (05:00) МСК

Начало

Стадион «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Сборная Аргентины победит и не пропустит
Прогноз

1,70
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Иордания – Аргентина
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Иордания – Аргентина

Эти национальные команды попали в группу J. Аргентинцы обыграли и Алжир (3:0), и Австрию (2:0), а потому гарантировали себе выход в плей-офф с первого места. Иорданцы, напротив, не поднимутся выше четвертого и вылетят после группового этапа. На ЧМ-2026 они сначала уступили австрийцам (1:3), а затем – алжирцам (1:2).

Турнирная таблица

После второго тура положение в группе К таково:

МестоКомандаИВНПМячиОчки
1🇦🇷Аргентина22005-06
2🇦🇹Австрия21013-33
3🇩🇿Алжир21012-43
4🇯🇴Иордания20022-50

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
Winline20,008,601,161,492,52
PARI18,008,501,162,502,55
БЕТСИТИ18,008,801,161,512,55

Иордания

Сборной Иордании предстоит дебютировать на чемпионате мира. Историческое достижение стало вполне ожидаемым следствием прогресса команды, которая в Кубке Азии 2023 г. выиграла серебро. В отборочном цикле иорданцы добились путевки на ЧМ в третьем раунде, то есть на самой ранней стадии из возможных. Дебютировали они в статусе 63-й команды рейтинга ФИФА.

В первом туре иорданцы уступили Австрии со счетом 1:3. Автором исторического гола азиатской команды стал Али Олван. Затем последовало поражение от Алжира – 1:2 и забитый мяч Низара Аль-Рашдана.

Последние пять матчей сборной Иордании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.06.2026Иордания

1:2

Алжир

ЧМ-2026

17.06.2026Австрия

3:1

Иордания

ЧМ-2026

08.06.2026Колумбия

2:0

Иордания

Товарищеский матч

31.05.2026Швейцария

4:1

Иордания

Товарищеский матч

31.03.2026Иордания

2:2

Нигерия

Товарищеский матч

Аргентина

Сборная Аргентины – одна из самых титулованных в истории. Она выиграла чемпионаты мира в 1978 и 1986 гг. при Диего Марадоне, а затем вернула трофей в Катаре-2022 уже с Лионелем Месси в роли главной звезды. Вдобавок аргентинцы победили в двух последних Кубках Америки. В преддверии защиты титула в США, Канаде и Мексике команда вернула себе лидерство в рейтинге ФИФА. 

В первом туре ЧМ-2026 аргентинцы разгромили Алжир – 3:0. Затем последовала победа над Австрией – 2:0. Все пять мячей забил Лионель Месси, который установил рекорд по числу голов на чемпионатах мира – 18.

Последние пять матчей сборной Аргентины:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.06.2026Аргентина

2:0

Австрия

ЧМ-2026

17.06.2026Аргентина

3:0

Алжир

ЧМ-2026

10.06.2026Аргентина

3:0

Исландия

Товарищеский матч

07.06.2026Аргентина

2:0

Гондурас

Товарищеский матч

01.04.2026Аргентина

5:0

Замбия

Товарищеский матч

Личные встречи

Сборные Иордании и Аргентины по футболу ранее не проводили очных матчей на официальном или товарищеском уровне.

Прогнозы на матч

Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Иордании и Аргентины: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Понятно, что уровень команд несопоставим. Шанс иорданцев в том, что турнирной мотивации у аргентинцев по большому счету нет. Вот только в составе действующих чемпионов мира ожидается значительная ротация. Например, Месси, судя по словам главного тренера, начнет матч в запасе. 

Наверняка резервисты будут стремиться максимально проявить себя, вдобавок их выделит функциональная свежесть. Так что при любых экспериментах аргентинцев с составом мало сомнений в их итоговой победе. Тем более что глубина резерва очень впечатляет, а команда обладает цельностью и высоким запасом прочности.

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Сбалансированный. Сборная Иордании забила по разу в обоих прошлых матчах ЧМ, но не обошлось без везения. Конкретики в атаке у команды было очень мало. Суммарно она наиграла примерно на один ожидаемый гол. Аргентинцы же не пропустили ни разу и выглядели очень надежно в обороне – у соперников толком не было шансов. Полагаем, в матче с Иорданией эта серия продолжится. Едва ли скромная атака азиатской команды сумеет взломать топ-защиту действующих чемпионов мира.

Рискованный. Сборная Иордании выглядит достойно относительно многих аутсайдеров, но  хватает её на тайм с небольшим. Четыре из пяти мячей команда пропустила после 68-й минуты. Держать уровень на протяжении всей встречи иорданцам явно не под силу. Рискнем предположить, что второй тайм окажется результативнее первого – вероятно, за счет аргентинцев.

Прогноз на точный счет

Самый ожидаемый вариант в линии букмекеров – 2:0 в пользу Аргентины. Но мы попробуем более фестивальную опцию. На 4:0 PARI дает котировку 8,50.

Ожидаемый счет – 4:0 в пользу сборной Аргентины.

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