Иордания – Аргентина, 28 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Иордании и Аргентины: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Понятно, что уровень команд несопоставим. Шанс иорданцев в том, что турнирной мотивации у аргентинцев по большому счету нет. Вот только в составе действующих чемпионов мира ожидается значительная ротация. Например, Месси, судя по словам главного тренера, начнет матч в запасе.

Наверняка резервисты будут стремиться максимально проявить себя, вдобавок их выделит функциональная свежесть. Так что при любых экспериментах аргентинцев с составом мало сомнений в их итоговой победе. Тем более что глубина резерва очень впечатляет, а команда обладает цельностью и высоким запасом прочности.

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Сбалансированный. Сборная Иордании забила по разу в обоих прошлых матчах ЧМ, но не обошлось без везения. Конкретики в атаке у команды было очень мало. Суммарно она наиграла примерно на один ожидаемый гол. Аргентинцы же не пропустили ни разу и выглядели очень надежно в обороне – у соперников толком не было шансов. Полагаем, в матче с Иорданией эта серия продолжится. Едва ли скромная атака азиатской команды сумеет взломать топ-защиту действующих чемпионов мира.

Рискованный. Сборная Иордании выглядит достойно относительно многих аутсайдеров, но хватает её на тайм с небольшим. Четыре из пяти мячей команда пропустила после 68-й минуты. Держать уровень на протяжении всей встречи иорданцам явно не под силу. Рискнем предположить, что второй тайм окажется результативнее первого – вероятно, за счет аргентинцев.