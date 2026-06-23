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Фрибет до 30 000 рублей от БК Олимп для новых игроков

Обновлено:
до 30 000 ₽
Бонус
25 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Щедрый старт в БК!

Полное содержание

  • Как получить фрибет Олимп до 30 000 рублей новым клиентам
  • Как отыграть бонус Олимпбет до 30 000 рублей для новых игроков
  • Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 30 000 рублей от Олимпбет
  • Преимущества и недостатки
  • Заключение

«Олимп» во время ЧМ-2026 запустил бонусное предложение для тех, кто только открывает аккаунт в букмекерской конторе. Оператор подготовил прозрачные и доступные условия получения вознаграждения до 30 000 рублей.

Как получить фрибет Олимп до 30 000 рублей новым клиентам

Чтобы воспользоваться предложением, новичку потребуется выполнить несколько шагов:

1. Зарегистрируйтесь на сайте или в приложении БК с промокодом BONUS.

2. Пополните счет от 1000 рублей в течение 7 дней с момента активации.

3. Отыграйте сумму первого депозита одной или несколькими ставками с коэффициентом от 1.30 (лайв либо линия).

Выполнить условие по отыгрышу нужно в течение 30 дней с момента пополнения баланса. По итогу букмекер зачисляет фрибет в размере 50% от первого депозита в пределах 30 000 рублей.

Первая ставка на ЧМ-2026 — под страховкой букмекера. Если пари проиграет, «Олимп» вернет 50% суммы фрибетом (до 5000 рублей). Участвуют только ординары с коэффициентом в пределах 1.30-6.00. 

Как отыграть бонус Олимпбет до 30 000 рублей для новых игроков

Начисленный фрибет действует 7 дней. В этот срок необходимо поставить его на ординар или экспресс с коэффициентом в диапазоне 1.30-2.00. Не успели воспользоваться бонусом в отведенное время — он аннулируется.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 30 000 рублей от Олимпбет

Ниже собраны все основные характеристики этого предложения.

Максимальный размер бонуса

30 000 ₽

Минимальный депозит

1000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

19.07.2026 (23:59 МСК)

Программа рассчитана на разовое использование каждым беттором.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Сразу 2 фрибета в рамках 1 приветственной промоакции➖ Начисляется лишь половина от размера депозита
➕ БК предоставляет страховку на первое пари на чемпионат мира 

Заключение

Для новичка это честный старт в БК. Минимальные требования по отыгрышу — и реальный бонус на руках. На время мундиаля оператор удваивает максимальный фрибет, так что июнь и июль — особенно удачный момент для регистрации.

Валентин Васильев

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