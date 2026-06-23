Фрибет до 30 000 рублей от БК Олимп для новых игроков

Партнерский проект
«Олимп» во время ЧМ-2026 запустил бонусное предложение для тех, кто только открывает аккаунт в букмекерской конторе. Оператор подготовил прозрачные и доступные условия получения вознаграждения до 30 000 рублей.
Чтобы воспользоваться предложением, новичку потребуется выполнить несколько шагов:
1. Зарегистрируйтесь на сайте или в приложении БК с промокодом BONUS.
2. Пополните счет от 1000 рублей в течение 7 дней с момента активации.
3. Отыграйте сумму первого депозита одной или несколькими ставками с коэффициентом от 1.30 (лайв либо линия).
Выполнить условие по отыгрышу нужно в течение 30 дней с момента пополнения баланса. По итогу букмекер зачисляет фрибет в размере 50% от первого депозита в пределах 30 000 рублей.
Первая ставка на ЧМ-2026 — под страховкой букмекера. Если пари проиграет, «Олимп» вернет 50% суммы фрибетом (до 5000 рублей). Участвуют только ординары с коэффициентом в пределах 1.30-6.00.
Начисленный фрибет действует 7 дней. В этот срок необходимо поставить его на ординар или экспресс с коэффициентом в диапазоне 1.30-2.00. Не успели воспользоваться бонусом в отведенное время — он аннулируется.
Ниже собраны все основные характеристики этого предложения.
Максимальный размер бонуса
30 000 ₽
Минимальный депозит
1000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
19.07.2026 (23:59 МСК)
Программа рассчитана на разовое использование каждым беттором.
Плюсы
Минусы
|➕ Сразу 2 фрибета в рамках 1 приветственной промоакции
|➖ Начисляется лишь половина от размера депозита
|➕ БК предоставляет страховку на первое пари на чемпионат мира
Для новичка это честный старт в БК. Минимальные требования по отыгрышу — и реальный бонус на руках. На время мундиаля оператор удваивает максимальный фрибет, так что июнь и июль — особенно удачный момент для регистрации.