Фрибет до 30 000 рублей от БК Олимп для новых игроков

Чтобы воспользоваться предложением, новичку потребуется выполнить несколько шагов:

1. Зарегистрируйтесь на сайте или в приложении БК с промокодом BONUS.

2. Пополните счет от 1000 рублей в течение 7 дней с момента активации.

3. Отыграйте сумму первого депозита одной или несколькими ставками с коэффициентом от 1.30 (лайв либо линия).

Выполнить условие по отыгрышу нужно в течение 30 дней с момента пополнения баланса. По итогу букмекер зачисляет фрибет в размере 50% от первого депозита в пределах 30 000 рублей.

Первая ставка на ЧМ-2026 — под страховкой букмекера. Если пари проиграет, «Олимп» вернет 50% суммы фрибетом (до 5000 рублей). Участвуют только ординары с коэффициентом в пределах 1.30-6.00.